07 августа 2023

Трое рабочих курганской фирмы погибли из-за отравления

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие на производстве не использовали средства индивидуальной защиты Фото:

На курганской птицефабрике «Агрофирма Боровская» погибло трое рабочих в результате отравления. Информация об этом размещена в группе «Государственная инспекция труда в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Несчастный случай на производстве произошел в июне.

«В ходе расследования установлено, что в результате воздействия вредных веществ работники предприятия погибли вследствие острого отравления», — сообщается в группе трудовой инспекции. Причинами случая назвали неудовлетворительную организацию производства работ, недостатки в технологическом процессе и в организации и проведении подготовки работников по охране труда. Кроме того, сотрудники фирмы не применяли средства индивидуальной защиты.

Работодателю были даны рекомендации провести оценку условий труда, выдать работникам средства индивидуальной защиты, дополнительно проработать систему вентиляции, обучить и проверить знания по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим. Правоохранительными органами рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что на курганской фабрике прокуратура выявила нарушения. В цехе с высокой загазованностью погибли три человека.

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На курганской птицефабрике «Агрофирма Боровская» погибло трое рабочих в результате отравления. Информация об этом размещена в группе «Государственная инспекция труда в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Несчастный случай на производстве произошел в июне. «В ходе расследования установлено, что в результате воздействия вредных веществ работники предприятия погибли вследствие острого отравления», — сообщается в группе трудовой инспекции. Причинами случая назвали неудовлетворительную организацию производства работ, недостатки в технологическом процессе и в организации и проведении подготовки работников по охране труда. Кроме того, сотрудники фирмы не применяли средства индивидуальной защиты. Работодателю были даны рекомендации провести оценку условий труда, выдать работникам средства индивидуальной защиты, дополнительно проработать систему вентиляции, обучить и проверить знания по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим. Правоохранительными органами рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что на курганской фабрике прокуратура выявила нарушения. В цехе с высокой загазованностью погибли три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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