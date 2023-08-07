Суд по делу экс-чиновника мэрии Кургана Галустова отложили после допроса потерпевших

Слушание дела бывшего главы службы спасения Галустова по обвинению в халатности перенесено

В Кургане суд отложил слушание дела экс-чиновника Галустова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, у которых сгорели дома и дачи в поселке «Малиновка», не смогли назвать размер ущерба в суде. Из-за неясности данных слушание по делу экс-главы службы спасения Аркадика Галустова, обвиняемого в халатности с причинением ущерба, было отложено. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Отложить заседание из-за несогласованности показаний потерпевших с размером ущерба, указанных в материалах следствия, а также разногласий с данными экспертизы», — сообщил судья о своем решении. Установить размер ущерба необходимо для рассмотрения вопроса о законности возврата обвинения Галустова следователям.

Обвиняемого следствие считает ответственным за разрушительные пожары 2022 года в дачном поселке «Малиновка», где сгорели дома и дачи. Согласно материалам дела, он не распорядился скосить сухую траву и распахать минерализованные полосы. Общий ущерб составил около 138 млн рублей. Ранее суд нашел препятствия для рассмотрения дела Галустова и вернул его следственным органам.

Дело рассматривали в апелляционной инстанции после жалобы прокуратуры. Надзорное ведомство посчитало ошибочным решение вернуть дело на доработку следствию.

На судебное заседание явилось пятеро потерпевших. На вопрос судьи все они заявили о желании возврата дела на доследование. Когда их начали спрашивать о размере убытков в пожаре, горожане не смогли назвать цифры, озвученные в ходе следствия. Чтобы не пользоваться неопределенными данными, судья перенес слушание дела на 22 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура подала апелляцию по делу Галустова. В ведомстве посчитали обвинение экс-чиновника в халатности, которая привела к значительному ущербу, обоснованным.