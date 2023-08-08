Средний Урал застроят миллионами квадратных метров, несмотря на рекорды по непроданным квартирам

Свердловские застройщики сдадут новые проекты без понижения стоимости квартир, считает Рустем Галеев Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 2023 по 2026 годы в Свердловской области сдадут более 4 млн квадратных метров жилья. Большинство проектов пришлось на Екатеринбург, где совсем недавно был установлен исторический рекорд по числу непроданных квартир на отметке в 51 тысячу квадратных метров. Это следует из отчета «Единой информационной системы жилищного строительства».

За оставшийся 2023 год на Среднем Урале планируют ввести в эксплуатацию порядка 968 тысячи квадратных метров жилья (861 тысяч в Екатеринбурге, 19 тысяч в Верхней Пышме, 4 тысячи в Каменске-Уральском и др.). Самыми активными девелоперами стали «ТЭН» (98 тыс. кв. м), «ЛСР» (74 тыс. кв. м), «Кортрос» (57 тыс. кв. м).

В 2024 году регион застроят жильем минимум на 1,53 млн квадратных метров. (в столице Урала на 1,32 млн, в Верхней Пышме на 105 тысяч, в Березовском на 50 тысяч). Большее количество жилья сдадут компании: «Брусника» (159 тыс. кв. м), «Атомстройкомплекс» (130 тыс. кв. м), «Эталон» (108 тыс. кв. м).

Еще больше жилья на 1,32 млн квадратных метров будет в 2025 году. Лидерами застройки стали Екатеринбург (1,24 млн), Верхняя Пышма (27 тысяч), Каменск-Уральский (10 тысяч). «ТЭН» (243 тыс. кв. м), «Практика» (129 тыс. кв. м), «Кортрос» (116 тыс. кв. м) планируют возвести максимальное количество новостроек за целый год. На 2026 год планов по сдаче квартир меньше всего — 251 тысяч квадратных метров. В Екатеринбурге и Ревде запланировано проектов на 239 и 12 тысяч «квадратов».

Примечательно, что несмотря на рекорды по объемам непроданного жилья в Екатеринбурге (51 тысяча квадратных метров), город продолжают активно застраивать. Также на рынок недвижимости заходят девелоперы из «миллионников», таких как Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

По мнению исполнительного директора «Уральской палаты недвижимости» Рустема Галеева, нереализованное жилье дает основание для застройщиков развивать и открывать новые проекты. «У застройщика есть возможности реализовывать проекты, не выходя на сдачу. Затоваривание рынка наступает, когда на этапе строительства начинается сдача объектов, так как обслуживать этот объем не удается. Сейчас такого нет, а значит и рисков для застройщиков тоже нет», — отметил собеседник агентства. Также из-за нынешней уверенности застройщиков не стоит рассчитывать на снижение стоимости новостроек.

С августа 2022 года по июль 2023 года в столице Урала выросла стоимость квадратного метра вторичного жилья на 10,5 тысяч рублей. За тот же период «квадрат» в новостройках подорожал на 6,6 тысяч рублей.