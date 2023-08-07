07 августа 2023

Любителей грибов и ягод в ЯНАО предупредили об опасности в лесу. Видео

В ЯНАО на Карамовском месторождении гуляет медведь
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
В окрестностях Ноябрьска жители заметили бурого медведя (фото из архива) Фото:

Жители ЯНАО заметили медведя на Карамовском месторождении. О встрече с опасным зверем очевидцы сообщили в социальных сетях.

«На Карамовском месторождении гулял медведь. Любители грибов и ягод, будьте осторожны», — написал пользователь в telegram-канале «NSK».

Встречу с медведем он снял на видео 7 августа. Медведь пересекал дорогу.

Ранее URA.RU рассказало, что жители района в Новом Уренгое заметили медведя, бродившего по улицам. Власти города предприняли меры для поиска животного.

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Жители ЯНАО заметили медведя на Карамовском месторождении. О встрече с опасным зверем очевидцы сообщили в социальных сетях. «На Карамовском месторождении гулял медведь. Любители грибов и ягод, будьте осторожны», — написал пользователь в telegram-канале «NSK». Встречу с медведем он снял на видео 7 августа. Медведь пересекал дорогу. Ранее URA.RU рассказало, что жители района в Новом Уренгое заметили медведя, бродившего по улицам. Власти города предприняли меры для поиска животного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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