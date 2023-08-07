В окрестностях Ноябрьска жители заметили бурого медведя (фото из архива)
Жители ЯНАО заметили медведя на Карамовском месторождении. О встрече с опасным зверем очевидцы сообщили в социальных сетях.
«На Карамовском месторождении гулял медведь. Любители грибов и ягод, будьте осторожны», — написал пользователь в telegram-канале «NSK».
Встречу с медведем он снял на видео 7 августа. Медведь пересекал дорогу.
Ранее URA.RU рассказало, что жители района в Новом Уренгое заметили медведя, бродившего по улицам. Власти города предприняли меры для поиска животного.
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