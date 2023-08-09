Военный аналитик назвал последствия угроз Зеленского Черноморскому флоту РФ

Военный аналитик Михалов: Россия перекроет Украине доступ к Черному морю

09 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пригрозил российским кораблям в Черном море Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угрозы Черноморскому флоту РФ от президента Украины Владимира Зеленского заставит российскую армию активно действовать у берегов Одесской и Николаевской областей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Украине не удастся уничтожить Черноморской флот. Я не могу гарантировать, что Зеленский не будет пытаться нанести удары по кораблям Черноморского флота с помощью зарубежных вооружений, прежде всего надводных дронов британского производства, которые они неоднократно пытались использовать. Но коэффициент полезного действия при применении британских средств совсем не тот, чтобы сказать, что слова Зеленского имеют реальную подоплеку. Скорее нужно перефразировать так, что если Украина продолжит в таком режиме применять эти британские вооружения, то как бы к концу года у Украины не осталось выхода в Черное море», — сказал Александр Михайлов. По словам военного аналитика, российские военные усилят свои действия у берегов Одесской и Николаевской областей. «Постоянные попытки пересечения красных линий, а мы говорим об использовании иностранных вооружений против инфраструктуры и боевых кораблей Черноморского флота, может привести к более серьезным военным действиям. Как раз, где Николаевская, Одесская области. Территории, которые позволяют Украине пока еще иметь полноценный выход в Черноморскую акваторию», — подчеркнул он. Ранее Владимир Зеленский заявил, что к концу боевых действий Россия останется без кораблей в Черном море. По его словам, Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки российскими кораблями коридора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Угрозы Черноморскому флоту РФ от президента Украины Владимира Зеленского заставит российскую армию активно действовать у берегов Одесской и Николаевской областей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Украине не удастся уничтожить Черноморской флот. Я не могу гарантировать, что Зеленский не будет пытаться нанести удары по кораблям Черноморского флота с помощью зарубежных вооружений, прежде всего надводных дронов британского производства, которые они неоднократно пытались использовать. Но коэффициент полезного действия при применении британских средств совсем не тот, чтобы сказать, что слова Зеленского имеют реальную подоплеку. Скорее нужно перефразировать так, что если Украина продолжит в таком режиме применять эти британские вооружения, то как бы к концу года у Украины не осталось выхода в Черное море», — сказал Александр Михайлов. По словам военного аналитика, российские военные усилят свои действия у берегов Одесской и Николаевской областей. «Постоянные попытки пересечения красных линий, а мы говорим об использовании иностранных вооружений против инфраструктуры и боевых кораблей Черноморского флота, может привести к более серьезным военным действиям. Как раз, где Николаевская, Одесская области. Территории, которые позволяют Украине пока еще иметь полноценный выход в Черноморскую акваторию», — подчеркнул он. Ранее Владимир Зеленский заявил, что к концу боевых действий Россия останется без кораблей в Черном море. По его словам, Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки российскими кораблями коридора.