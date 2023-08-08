Зеленский потребовал от России благодарности за вступление Украины в НАТО

08 августа 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является безопасностью для России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна быть благодарна, если Украина вступит в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина не будет нападать на Россию в будущем. «Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Потому что это их безопасность. Поскольку Украина никогда в будущем не придет на их территорию», — заявил Зеленский в беседе с латиноамериканским СМИ. Его слова приводит украинский телеканал ТСН. Ранее украинский лидер заявил, что Украина не хочет переносить конфликт на территорию России. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что против расширения НАТО на востоке. Он отметил, что НАТО обманула Россию, обещав ей не расширяться на восток.

Россия должна быть благодарна, если Украина вступит в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина не будет нападать на Россию в будущем. «Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Потому что это их безопасность. Поскольку Украина никогда в будущем не придет на их территорию», — заявил Зеленский в беседе с латиноамериканским СМИ. Его слова приводит украинский телеканал ТСН. Ранее украинский лидер заявил, что Украина не хочет переносить конфликт на территорию России. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что против расширения НАТО на востоке. Он отметил, что НАТО обманула Россию, обещав ей не расширяться на восток.