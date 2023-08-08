Климатолог Кокорин заявил об учащении волн жары в Центральной России

09 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Волны жары негативно сказываются на здоровье россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Центральной части России учащаются волны жары, что негативно сказывается на здоровье граждан, живущих в этих регионах. Об этом URA.RU рассказал климатолог Алексей Кокорин. «В Москве, в Центральной России — волна жары. У нас волны жары, которые были раз в 50 лет, сейчас где-то раз в 10 лет. Те, которые были раз в 10 лет — раз в три года. Причем рекорды бьются совсем на чуть-чуть. Волны жары в среднем по миру стали по максимальной температуре сильнее всего на 1-1,5 градуса, то есть немножко. Но они стали гораздо чаще. Вот это главная проблема. И еще они, во всяком случае, в умеренных широтах, длиннее. А это для здоровья людей плохо», — сказал Алексей Кокорин. Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал отдыхать у водоемов, чтобы легче пережить жару. Тем временем в Госдуму внесен законопроект о внесении правок в Трудовой кодекс РФ, который предполагает сокращение рабочего дня или смены из-за температуры воздуха.

В Центральной части России учащаются волны жары, что негативно сказывается на здоровье граждан, живущих в этих регионах. Об этом URA.RU рассказал климатолог Алексей Кокорин. «В Москве, в Центральной России — волна жары. У нас волны жары, которые были раз в 50 лет, сейчас где-то раз в 10 лет. Те, которые были раз в 10 лет — раз в три года. Причем рекорды бьются совсем на чуть-чуть. Волны жары в среднем по миру стали по максимальной температуре сильнее всего на 1-1,5 градуса, то есть немножко. Но они стали гораздо чаще. Вот это главная проблема. И еще они, во всяком случае, в умеренных широтах, длиннее. А это для здоровья людей плохо», — сказал Алексей Кокорин. Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал отдыхать у водоемов, чтобы легче пережить жару. Тем временем в Госдуму внесен законопроект о внесении правок в Трудовой кодекс РФ, который предполагает сокращение рабочего дня или смены из-за температуры воздуха.