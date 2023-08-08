В Госдуме заявили об экономическом нонсенсе для российской экономике

Депутат Госдумы Шеремет: в России произошел экономический нонсенс на фоне санкций

09 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В Госдуме заявили о росте России по всем направлениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на западные санкции, в России произошел экономический нонсенс, так как страна начала расти по всем направлениям. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Мы должны понимать, что существование Украины и ведение боевых действий закончится на следующий день после прекращения финансирования киевского режима. Сегодня на фоне введенных санкций Западом произошел экономический нонсенс. Начался рост России по всем направлениям. Сам Запад, напротив, выглядит потрепанным, жалким и растерянным», — сказал Михаил Шеремет. По мнению парламентария, в скором времени Запад попросит Россию начать переговоры по Украине. «Уверен, что в ближайшее время Владимира Зеленского снесут с украинского политического олимпа его же собственные кураторы. А на его место придет или поставят более адекватного и управляемого политика. После этого Запад начнет торговаться через известных посредников, зазывая Россию за стол переговоров», — заключил политик. Ранее издание Le Monde сообщило, что санкции, направленные на Россию, не смогли поставить страну на колени. В газете пишут, что союзники Киева надеялись нанести России более эффективный удар, чем введение санкций. Однако РФ все еще способна закупать электронные компоненты, необходимые для военной промышленности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на западные санкции, в России произошел экономический нонсенс, так как страна начала расти по всем направлениям. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Мы должны понимать, что существование Украины и ведение боевых действий закончится на следующий день после прекращения финансирования киевского режима. Сегодня на фоне введенных санкций Западом произошел экономический нонсенс. Начался рост России по всем направлениям. Сам Запад, напротив, выглядит потрепанным, жалким и растерянным», — сказал Михаил Шеремет. По мнению парламентария, в скором времени Запад попросит Россию начать переговоры по Украине. «Уверен, что в ближайшее время Владимира Зеленского снесут с украинского политического олимпа его же собственные кураторы. А на его место придет или поставят более адекватного и управляемого политика. После этого Запад начнет торговаться через известных посредников, зазывая Россию за стол переговоров», — заключил политик. Ранее издание Le Monde сообщило, что санкции, направленные на Россию, не смогли поставить страну на колени. В газете пишут, что союзники Киева надеялись нанести России более эффективный удар, чем введение санкций. Однако РФ все еще способна закупать электронные компоненты, необходимые для военной промышленности.