Россиян предупредили о подорожании чая и кофе к осени

09 августа 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Чай и кофе Фото: Александр Мамаев © URA.RU С сентября текущего года производители чая и кофе повысят цены на продукцию. Об этом предупредили крупные производители чая и кофе. Компания производитель чая и кофе «Май» объясняет это наблюдаемой в последнее время высокой волатильностью курса рубля, из-за чего резко выросли затраты на импорт сырья, передает « Коммерсант ». Аналогичное уведомление сетям направила и JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), сославшись также на девальвацию рубля. Об увеличении цен на 4—5% на продукцию предупредила и компания «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin). Среди причин подорожания напитков оказались рост цен с начала 2023 года на мировых рынках сырья примерно на 20%, засухи в странах Азии, резкое снижение производителями размера скидок для ритейлеров. Ранее кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин говорил о том, что потребительская корзина в России будет дорожать, а ее состав станет более диетическим. По его прогнозам, сократится норма сахара и кондитерских изделий, мучных продуктов, при этом появится больше овощей и фруктов.

С сентября текущего года производители чая и кофе повысят цены на продукцию. Об этом предупредили крупные производители чая и кофе. Компания производитель чая и кофе «Май» объясняет это наблюдаемой в последнее время высокой волатильностью курса рубля, из-за чего резко выросли затраты на импорт сырья, передает «Коммерсант». Аналогичное уведомление сетям направила и JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), сославшись также на девальвацию рубля. Об увеличении цен на 4—5% на продукцию предупредила и компания «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin). Среди причин подорожания напитков оказались рост цен с начала 2023 года на мировых рынках сырья примерно на 20%, засухи в странах Азии, резкое снижение производителями размера скидок для ритейлеров. Ранее кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин говорил о том, что потребительская корзина в России будет дорожать, а ее состав станет более диетическим. По его прогнозам, сократится норма сахара и кондитерских изделий, мучных продуктов, при этом появится больше овощей и фруктов.