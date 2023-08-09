Челябинский завод заплатит работнику из ЯНАО за травму

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Суд взыскал с предприятия 500 тысяч рублей Фото:

Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу работника из ЯНАО, который получил травму на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Установлено, что мужчина осуществлял трудовую деятельность на предприятии в должности проходчика 5 разряда. В апреле 2022 года произошел несчастный случай на производстве и работнику причинен вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

Иск в суд направила прокуратура Лабытнанги (ЯНАО). «Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взысканы денежные средства в размере 500 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

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Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу работника из ЯНАО, который получил травму на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что мужчина осуществлял трудовую деятельность на предприятии в должности проходчика 5 разряда. В апреле 2022 года произошел несчастный случай на производстве и работнику причинен вред здоровью», — рассказали в ведомстве. Иск в суд направила прокуратура Лабытнанги (ЯНАО). «Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взысканы денежные средства в размере 500 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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