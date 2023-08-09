Челябинский завод заплатит работнику из ЯНАО за травму 09 августа 2023 в 09:54 Размер текста - 17 + Суд взыскал с предприятия 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу работника из ЯНАО, который получил травму на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что мужчина осуществлял трудовую деятельность на предприятии в должности проходчика 5 разряда. В апреле 2022 года произошел несчастный случай на производстве и работнику причинен вред здоровью», — рассказали в ведомстве. Иск в суд направила прокуратура Лабытнанги (ЯНАО). «Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взысканы денежные средства в размере 500 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу работника из ЯНАО, который получил травму на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что мужчина осуществлял трудовую деятельность на предприятии в должности проходчика 5 разряда. В апреле 2022 года произошел несчастный случай на производстве и работнику причинен вред здоровью», — рассказали в ведомстве. Иск в суд направила прокуратура Лабытнанги (ЯНАО). «Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взысканы денежные средства в размере 500 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям