Челябинский завод заплатит работнику из ЯНАО за травму

Суд взыскал с предприятия 500 тысяч рублей
Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу работника из ЯНАО, который получил травму на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«Установлено, что мужчина осуществлял трудовую деятельность на предприятии в должности проходчика 5 разряда. В апреле 2022 года произошел несчастный случай на производстве и работнику причинен вред здоровью», — рассказали в ведомстве.
Иск в суд направила прокуратура Лабытнанги (ЯНАО). «Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взысканы денежные средства в размере 500 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.
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