В Екатеринбурге «Мемориал»* вновь оштрафовали за дискредитацию армии России

09 августа 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Ранее штраф за дискредитацию армии России получил и глава общества Алексей Мосин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбургское отделение «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) во второй раз оштрафовали за дискредитацию армии России. Организация должна будет заплатить 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. «Организация „Мемориал“ оштрафована на 300 тысяч рублей», — рассказали в суде. Наказание назначено за статью, опубликованную на сайте «Уральский Мемориал» и посвященную Международному дню сознательных отказчиков от военной службы. Ранее «Мемориал» оштрафовали за публикацию на 300 тысяч рублей. Также денежное наказание в 100 тысяч рублей было назначено главе общества Алексею Мосину. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

Екатеринбургское отделение «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) во второй раз оштрафовали за дискредитацию армии России. Организация должна будет заплатить 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. «Организация „Мемориал“ оштрафована на 300 тысяч рублей», — рассказали в суде. Наказание назначено за статью, опубликованную на сайте «Уральский Мемориал» и посвященную Международному дню сознательных отказчиков от военной службы. Ранее «Мемориал» оштрафовали за публикацию на 300 тысяч рублей. Также денежное наказание в 100 тысяч рублей было назначено главе общества Алексею Мосину. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.