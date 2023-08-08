В Екатеринбурге «Мемориал»* вновь оштрафовали за дискредитацию армии России

Екатеринбургское отделение «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) во второй раз оштрафовали за дискредитацию армии России. Организация должна будет заплатить 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.
«Организация „Мемориал“ оштрафована на 300 тысяч рублей», — рассказали в суде. Наказание назначено за статью, опубликованную на сайте «Уральский Мемориал» и посвященную Международному дню сознательных отказчиков от военной службы.
Ранее «Мемориал» оштрафовали за публикацию на 300 тысяч рублей. Также денежное наказание в 100 тысяч рублей было назначено главе общества Алексею Мосину.
*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.
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