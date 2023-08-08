08 августа 2023

В Екатеринбурге «Мемориал»* вновь оштрафовали за дискредитацию армии России

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку Макаревича, Арбениной и узников совести. Екатеринбург, мосин алексей
Ранее штраф за дискредитацию армии России получил и глава общества Алексей Мосин Фото:

Екатеринбургское отделение «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) во второй раз оштрафовали за дискредитацию армии России. Организация должна будет заплатить 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.

«Организация „Мемориал“ оштрафована на 300 тысяч рублей», — рассказали в суде. Наказание назначено за статью, опубликованную на сайте «Уральский Мемориал» и посвященную Международному дню сознательных отказчиков от военной службы.

Ранее «Мемориал» оштрафовали за публикацию на 300 тысяч рублей. Также денежное наказание в 100 тысяч рублей было назначено главе общества Алексею Мосину.

*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

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Екатеринбургское отделение «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) во второй раз оштрафовали за дискредитацию армии России. Организация должна будет заплатить 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. «Организация „Мемориал“ оштрафована на 300 тысяч рублей», — рассказали в суде. Наказание назначено за статью, опубликованную на сайте «Уральский Мемориал» и посвященную Международному дню сознательных отказчиков от военной службы. Ранее «Мемориал» оштрафовали за публикацию на 300 тысяч рублей. Также денежное наказание в 100 тысяч рублей было назначено главе общества Алексею Мосину. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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