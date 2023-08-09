Центробанк объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Пилот по цифровому рублю запустится с 15 августа, заявила Ольга Скоробогатова Фото:

Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем с 15 августа. Об этом рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Новость по теме
Что такое цифровой рубль и как им пользоваться

«Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях», — передает слова Скоробогатова РИА Новости. Она добавила, что на начальном этапе пилота будут осуществляться открытие кошельков в цифровом рубле, переводы между клиентами и оплата товаров и услуг в магазинах.

В тестировании примут участие 13 банков, а еще 16 банков готовы присоединиться. В будущем граждане смогут подать заявку на участие в тестировании цифрового рубля, заключила Скоробогатова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля, который будет существовать в наличной, безналичной и цифровой формах. Банк России также утвердил и представил логотип цифрового рубля, который представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах, повторяющий форму обычной монеты, передает Life.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем с 15 августа. Об этом рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. «Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях», — передает слова Скоробогатова РИА Новости. Она добавила, что на начальном этапе пилота будут осуществляться открытие кошельков в цифровом рубле, переводы между клиентами и оплата товаров и услуг в магазинах. В тестировании примут участие 13 банков, а еще 16 банков готовы присоединиться. В будущем граждане смогут подать заявку на участие в тестировании цифрового рубля, заключила Скоробогатова. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля, который будет существовать в наличной, безналичной и цифровой формах. Банк России также утвердил и представил логотип цифрового рубля, который представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах, повторяющий форму обычной монеты, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...