Центробанк объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем

09 августа 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Пилот по цифровому рублю запустится с 15 августа, заявила Ольга Скоробогатова Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем с 15 августа. Об этом рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Новость по теме Что такое цифровой рубль и как им пользоваться «Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях», — передает слова Скоробогатова РИА Новости. Она добавила, что на начальном этапе пилота будут осуществляться открытие кошельков в цифровом рубле, переводы между клиентами и оплата товаров и услуг в магазинах. В тестировании примут участие 13 банков, а еще 16 банков готовы присоединиться. В будущем граждане смогут подать заявку на участие в тестировании цифрового рубля, заключила Скоробогатова. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля, который будет существовать в наличной, безналичной и цифровой формах. Банк России также утвердил и представил логотип цифрового рубля, который представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах, повторяющий форму обычной монеты, передает Life .

Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем с 15 августа. Об этом рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. «Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях», — передает слова Скоробогатова РИА Новости. Она добавила, что на начальном этапе пилота будут осуществляться открытие кошельков в цифровом рубле, переводы между клиентами и оплата товаров и услуг в магазинах. В тестировании примут участие 13 банков, а еще 16 банков готовы присоединиться. В будущем граждане смогут подать заявку на участие в тестировании цифрового рубля, заключила Скоробогатова. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля, который будет существовать в наличной, безналичной и цифровой формах. Банк России также утвердил и представил логотип цифрового рубля, который представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах, повторяющий форму обычной монеты, передает Life.