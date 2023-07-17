Ремонтом моста в Кургане займется челябинская компания

17 июля 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

За ремонт моста подрядчику заплатят 157 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания ООО «Урал — Сервис — Групп» из Челябинска займется капитальным ремонтом моста на проспекте Голикова в Кургане. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ранее компания занималась ремонтом Кировского моста. «Целью капитального ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик мостового сооружения и его безопасность эксплуатации в период до очередного ремонта», — указано в техническом задании закупки. В проекте контракта указан срок выполнения работ до 1 сентября 2024 года. Начальная цена контракта составила 157 млн рублей, а итоговая — 156 млн. Кроме того, власти обязали подрядчика предоставить гарантию на службу ремонтируемых частей объекта, о чем также указано в документации. Гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие — четыре года, пять лет на барьерное и перильное ограждение, пять лет на укрепление откосов и восемь лет на железобетонные конструкции. Ранее сообщалось, что компания «Урал-Сервис-Групп» ремонтировала Кировский мост в Кургане при помощи трактора, который отправляли в Донбасс. Там трактор использовали для восстановления Донецкой народной республики. Представители власти отмечали, что Кировский мост удалось отремонтировать в срок.

Компания ООО «Урал — Сервис — Групп» из Челябинска займется капитальным ремонтом моста на проспекте Голикова в Кургане. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ранее компания занималась ремонтом Кировского моста. «Целью капитального ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик мостового сооружения и его безопасность эксплуатации в период до очередного ремонта», — указано в техническом задании закупки. В проекте контракта указан срок выполнения работ до 1 сентября 2024 года. Начальная цена контракта составила 157 млн рублей, а итоговая — 156 млн. Кроме того, власти обязали подрядчика предоставить гарантию на службу ремонтируемых частей объекта, о чем также указано в документации. Гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие — четыре года, пять лет на барьерное и перильное ограждение, пять лет на укрепление откосов и восемь лет на железобетонные конструкции. Ранее сообщалось, что компания «Урал-Сервис-Групп» ремонтировала Кировский мост в Кургане при помощи трактора, который отправляли в Донбасс. Там трактор использовали для восстановления Донецкой народной республики. Представители власти отмечали, что Кировский мост удалось отремонтировать в срок.