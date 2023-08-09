Тюменский застройщик «Паритет Девелопмент» обвиняет конкурента в угрозах и самоуправстве

По словам директора «Паритет Девелопмент», руководство «Инко и К» намеренно разрушает крыльцо и подход к офису конкурента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский застройщик «Инко и К» продолжает давить на конкурента, которого хочет выселить из занимаемого офиса. Так утверждает URA.RU коммерческий директор пострадавшей компании «Паритет Девелопмент» Андрей Васильков.

«У нас новый эпик. Теперь нам перекопали подход к офису. Нам уже не страшно, а смешно», — поделился с URA.RU Васильков.

В компании «Инко и К» в ответ на запрос URA.RU пояснили, что ни о какой войне застройщиков речи не идет, а поведение руководства «Паритет Девелопмент» является всего лишь информационным шумом. «Собственник помещения в ЖК „Ария“ — физическое лицо, наш клиент. Он обратился к нам с жалобами на дефекты, которые мы обязаны устранить по гарантии. Существует регламентный срок исполнения обязательств — он будет соблюден», — добавили URA.RU в PR-департаменте «Инко и К».

По данным системы СБИС, обе компании находятся в одинаково стабильном финансовом положении. А «Паритет Девелопмент» через соучредителей Дениса Жалнина и Сергея Медведева связан с еще несколькими компаниями, крупнейшая из которых — «Винзилинский завод керамических стеновых материалов». Ранее URA.RU рассказало, что это предприятие в настоящий момент банкротит партнера за долг меньше миллиона рублей.