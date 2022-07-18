Объединение соцучреждений в ЯНАО привело к расширению штата

В двух центрах станет единая бухгалтерия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре соцпомощи «Садко» и соцобслуживании пожилых граждан в Новом Уренгое, которые объединят в 2023 году, увеличится количество бухгалтеров и ответственных за закупки. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Оптимизировать c 1 января 2023 года деятельность государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа“ путем увеличения предельной штатной численности на 3 единицы, установив предельную штатную численность в количестве 63 единиц», — говорится в документе. Штат увеличат в центре социального обслуживания населения «Садко».

В пресс-службе правительства агентству сообщили, что увеличение штата связано с объединением Центра соцпомощи детям «Садко» и Центра соцобслуживания граждан пожилого возраста. Новые сотрудники будут вести бухгалтерский учет, планово-экономическую деятельность и осуществлять закупки.

Ранее URA.RU сообщало об объединении социальных учреждений в Новом Уренгое. Бухгалтерия двух центров станет единой.