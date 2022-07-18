18 июля 2022

Объединение соцучреждений в ЯНАО привело к расширению штата

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В двух центрах станет единая бухгалтерия Фото:

В центре соцпомощи «Садко» и соцобслуживании пожилых граждан в Новом Уренгое, которые объединят в 2023 году, увеличится количество бухгалтеров и ответственных за закупки. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Оптимизировать c 1 января 2023 года деятельность государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа“ путем увеличения предельной штатной численности на 3 единицы, установив предельную штатную численность в количестве 63 единиц», — говорится в документе. Штат увеличат в центре социального обслуживания населения «Садко».

В пресс-службе правительства агентству сообщили, что увеличение штата связано с объединением Центра соцпомощи детям «Садко» и Центра соцобслуживания граждан пожилого возраста. Новые сотрудники будут вести бухгалтерский учет, планово-экономическую деятельность и осуществлять закупки.

Ранее URA.RU сообщало об объединении социальных учреждений в Новом Уренгое. Бухгалтерия двух центров станет единой.

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В центре соцпомощи «Садко» и соцобслуживании пожилых граждан в Новом Уренгое, которые объединят в 2023 году, увеличится количество бухгалтеров и ответственных за закупки. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Оптимизировать c 1 января 2023 года деятельность государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа“ путем увеличения предельной штатной численности на 3 единицы, установив предельную штатную численность в количестве 63 единиц», — говорится в документе. Штат увеличат в центре социального обслуживания населения «Садко». В пресс-службе правительства агентству сообщили, что увеличение штата связано с объединением Центра соцпомощи детям «Садко» и Центра соцобслуживания граждан пожилого возраста. Новые сотрудники будут вести бухгалтерский учет, планово-экономическую деятельность и осуществлять закупки. Ранее URA.RU сообщало об объединении социальных учреждений в Новом Уренгое. Бухгалтерия двух центров станет единой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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