Пермяк нашел в лесу редкий «кровоточащий» гриб, распространенный в Америке

Фото редкого гриба появилось в мессенджере Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае нашли редкий гриб Гинделлум Пека, который за свой необычный вид прозвали «кровоточащим». О редкой находке рассказал читатель telegram-канала «Пермь с огоньком».

«Ходили за ягодами, наткнулся на такие интересные грибочки — Гинделлум Пека. Редко в наших лесах встретишь», — пояснил автор. Где именно обнаружен гриб, не уточняется.

Гинделлум Пека, имеющий бархатистую поверхность, может выделять жидкость красного цвета, похожую на капли крови. Из-за этого он и назван «кровоточащим». Также в процессе созревания шляпки гриба приобретают острые образования, что дало ему в народе другое название «дьявольский зуб».

Микологи отмечают, что в российских лесах Гинделлум Пека встречается довольно редко. Этот гриб в основном распространен в хвойных лесах Северной Америки и Европы. Считается, что он не съедобен. Ранее пермякам удалось обнаружить в лесах огромный рыжик и гриб-«мозг».