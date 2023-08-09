Пермяк нашел в лесу редкий «кровоточащий» гриб, распространенный в Америке

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Фото редкого гриба появилось в мессенджере Фото:

В Пермском крае нашли редкий гриб Гинделлум Пека, который за свой необычный вид прозвали «кровоточащим». О редкой находке рассказал читатель telegram-канала «Пермь с огоньком».

«Ходили за ягодами, наткнулся на такие интересные грибочки — Гинделлум Пека. Редко в наших лесах встретишь», — пояснил автор. Где именно обнаружен гриб, не уточняется.

Гинделлум Пека, имеющий бархатистую поверхность, может выделять жидкость красного цвета, похожую на капли крови. Из-за этого он и назван «кровоточащим». Также в процессе созревания шляпки гриба приобретают острые образования, что дало ему в народе другое название «дьявольский зуб».

Микологи отмечают, что в российских лесах Гинделлум Пека встречается довольно редко. Этот гриб в основном распространен в хвойных лесах Северной Америки и Европы. Считается, что он не съедобен. Ранее пермякам удалось обнаружить в лесах огромный рыжик и гриб-«мозг».

Гинделум Пека выделяет жидкость, похожую на маленькие капли крови
Гинделум Пека выделяет жидкость, похожую на маленькие капли крови
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В Пермском крае нашли редкий гриб Гинделлум Пека, который за свой необычный вид прозвали «кровоточащим». О редкой находке рассказал читатель telegram-канала «Пермь с огоньком». «Ходили за ягодами, наткнулся на такие интересные грибочки — Гинделлум Пека. Редко в наших лесах встретишь», — пояснил автор. Где именно обнаружен гриб, не уточняется. Гинделлум Пека, имеющий бархатистую поверхность, может выделять жидкость красного цвета, похожую на капли крови. Из-за этого он и назван «кровоточащим». Также в процессе созревания шляпки гриба приобретают острые образования, что дало ему в народе другое название «дьявольский зуб». Микологи отмечают, что в российских лесах Гинделлум Пека встречается довольно редко. Этот гриб в основном распространен в хвойных лесах Северной Америки и Европы. Считается, что он не съедобен. Ранее пермякам удалось обнаружить в лесах огромный рыжик и гриб-«мозг».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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