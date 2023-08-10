Родители призвали проверять ЕГЭ с помощью искусственного интеллекта

Опрос Skyeng: каждый третий родитель хочет, чтобы ЕГЭ проверял ИИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, егэ
ИИ может проверять вторую часть ЕГЭ по аналогии с тем, как проверяется первая часть Фото:

Родители выпускников хотят, чтобы искусственный интеллект проверял ЕГЭ, так как большую роль в проверке итоговых работ играет человеческий фактор. К такому выводу пришли в Skyeng при проведении исследования в рамках запуска чат-бота «Skysmart AI ЕГЭ Эксперт», поделившись результатами с URA.RU.

«Каждый третий опрошенный родитель считает, что причиной недобора целевого количества баллов для поступления стал человеческий фактор при проверке работ. <…> Skyeng выразил инициативу о применении своего чат-бота в системе оценивания ЕГЭ. 31% родителей отметили, что согласились бы на проверку выпускных итоговых работ с помощью технологий ИИ, если бы точность такой проверки была протестирована и соответствовала стандарту», — сообщается в документе онлайн-школы.

По мнению сооснователя онлайн-школы Георгия Соловьева, проверку второй части можно доверить ИИ по аналогии с проверкой первой части компьютером. «Если мы проверяем тестовую часть с помощью технологичных решений, то почему бы не доверить им проверку и второй части, а также устных и требующих письменный развернутый ответ заданий. Это поможет снизить влияние человеческого фактора и свести разрыв в баллах к нулю», — рассказал URA.RU Соловьев.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал о грядущих реформах в системе образования. По его мнению, в будущем искусственный интеллект сможет помочь при проверке итоговых экзаменов. ИИ сможет определять правильность ответа и его образность, быстро обрабатывать речь человека.

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Родители выпускников хотят, чтобы искусственный интеллект проверял ЕГЭ, так как большую роль в проверке итоговых работ играет человеческий фактор. К такому выводу пришли в Skyeng при проведении исследования в рамках запуска чат-бота «Skysmart AI ЕГЭ Эксперт», поделившись результатами с URA.RU. «Каждый третий опрошенный родитель считает, что причиной недобора целевого количества баллов для поступления стал человеческий фактор при проверке работ. <…> Skyeng выразил инициативу о применении своего чат-бота в системе оценивания ЕГЭ. 31% родителей отметили, что согласились бы на проверку выпускных итоговых работ с помощью технологий ИИ, если бы точность такой проверки была протестирована и соответствовала стандарту», — сообщается в документе онлайн-школы. По мнению сооснователя онлайн-школы Георгия Соловьева, проверку второй части можно доверить ИИ по аналогии с проверкой первой части компьютером. «Если мы проверяем тестовую часть с помощью технологичных решений, то почему бы не доверить им проверку и второй части, а также устных и требующих письменный развернутый ответ заданий. Это поможет снизить влияние человеческого фактора и свести разрыв в баллах к нулю», — рассказал URA.RU Соловьев. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал о грядущих реформах в системе образования. По его мнению, в будущем искусственный интеллект сможет помочь при проверке итоговых экзаменов. ИИ сможет определять правильность ответа и его образность, быстро обрабатывать речь человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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