Зам Володина рассказал о грядущих реформах образования

Борис Чернышов — о замене ЕГЭ, тройных зарплатах учителям и нехватке бюджета в вузах

11 июня 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект для защиты учителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экзамены у школьников будет принимать искусственный интеллект, а учителям должны выплачивать тройную зарплату. О том, как изменится система образования, URA.RU спросило у вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Он поделился идеями о будущем ЕГЭ, объяснил, что ждет Россию после отказа от болонской системы и как бороться с насилием в отношении педагогов. Искусственный интеллект против коррупции на экзамене — Борис Александрович, в последнее время обострились споры вокруг отмены ЕГЭ. Стоит ли ожидать каких-то изменений в этой системе? Новость по теме Искусственный интеллект будет следить за свердловскими школьниками во время ЕГЭ — Согласно опросу SuperJob, 66% россиян убеждены в необходимости отмены ЕГЭ. 16% считают, что это достойная форма проведения аттестации. Цифры есть, но, к сожалению, пока нет ответа на вопрос, что будет вместо Единого госэкзамена. На мой взгляд, в дальнейшем в этом вопросе сможет помочь искусственный интеллект, когда он сможет быстро обрабатывать речь человека и определять правильность ответа, образность, полноту речи и другие качества, которыми человек должен обладать по итогу 11 классов обучения. Если искусственный интеллект сможет все это делать без учета человека — проверять предмет, давать правильную оценку, — то в какой-то момент это станет достойной альтернативой ЕГЭ. На экзамене должен присутствовать один учитель, чтобы избежать дискомфорта, связанного с общением с машиной. — А есть ли плюсы у текущей системы выпускных экзаменов? — Когда проверяющему приходит листок с ответами, он деперсонифицирован. Это исключает фактор коррупции. Но экзамен должен быть в любом случае. Фактор объективности — это ключевой фактор при сдаче того или иного экзамена. Также это делает невозможным провести необъективную оценку, что тоже немаловажно. Оскорбления и низкие зарплаты сокращают число педагогов — Ключевая персона в образовательном процессе — это учитель. Но в последнее время многие из них подвергаются издевательствам со стороны учеников. Как можно решить эту проблему? — Я внес закон на рассмотрение Государственной думы о защите чести и достоинства педагога. Этот принцип должен стать одним из принципов государственной политики в сфере образования. Сегодня практически 80% педагогов сталкиваются с теми или иными формами насилия: оскорбления, неучет их мнения. Это ключевая проблема в сегодняшнем образовании. — Есть ли другие аспекты, которые негативно сказываются на работе педагогов? Учителям недоплачивают за переработки Фото: Игорь Пантин © URA.RU — Увольняются учителя не только потому, что там их обижают, хотя это действительно один из серьезнейших и основных факторов, но еще есть ряд других. Недавно портал «Актион Образование» проводил опрос. 64% педагогов признали, что им не оплачивают переработки, столько же людей не имеют доплат за работу с документацией. Приказы пишет Министерство просвещения, Госдума законы принимает, а бюрократия остается, потому что ее указами и законами не побороть. Нужны принципиально иные формы работы и оптимизации труда: использование информационных технологий или приведение в штатное расписание школы одного человека, который бы занимался именно вопросами, связанными с обработкой этих бумажек. Такие проблемы действительно существуют. — Что необходимо сделать для повышения имиджа профессии, чтобы молодые люди пошли учиться на преподавателя? — Есть несколько возможных решений. Первый — чтобы те, кто приходит учиться в педагогический вуз, должны были заключать договор с государством и отрабатывать три-пять лет в том или ином месте. Но это неэффективно. С другой стороны, достойная зарплата, единый базовый оклад для всех регионов страны. Чтобы люди понимали, как справедливо формируется их зарплата, сколько денег они получают и за что. Это две-три базовых зарплаты по региону, потому что они прежде всего выполняют социальную миссию — миссию учителя. Второй момент — это вопрос решения жилья, особенно это актуально для учителей-мужчин, потому что прежде всего он должен обеспечивать свою семью всем необходимым, прежде всего жильем. Третий момент — это кадровый рост. Если он будет хорошим учителем, что он может получить? Продвижение по профессии, участие в семинарах, поездках, почетные доски, возможность бесплатного дополнительного образования, повышение квалификации, награды, медали, грамоты. Это три компонента успешности продвижения молодых учителей. Реформа высшего образования — В России отошли от болонской системы и приступили к образовательной реформе. Каких изменений стоит ожидать помимо смены названия? Новость по теме Путин запустил глобальное изменение образовательной системы — Основным для нас будет формат, похожий на специалитет. Это базовый формат образования — 5 лет. Раньше магистратура была для всех одна и та же, сейчас будет разделение на две части. С одной стороны это научная магистратура, где ребята смогут получить знания, навыки, возможности для того, чтобы заниматься научными разработками, заниматься наукой. А с другой стороны — будет магистратура, связанная с дальнейшей рыночной реализацией. Она будет основана на взаимодействии университета с индустриальными партнерами, с теми компаниями, которые будут готовить специалистов том числе и для себя. — Что касается старой системы — как она себя показала? — Некоторые решения крайне позитивно сработали. Мы уменьшили срок подготовки кадров по ряду специальностей. Но в некоторых случаях это было крайне неэффективно. Например, в медицинском образовании, где специалитет и ординатура стали определенным «знаком качества». — Стоимость обучения по некоторым специализациям стала довольно высокой, а бюджетных мест при этом мало. Почему так происходит? — Здесь два фактора. Первый фактор — это то, что у нас определенный переизбыток юристов, экономистов, менеджеров, который сформировался за предыдущие годы. А с другой стороны, у нас недостаток тех специалистов, которые сейчас важны для государства. Оно, выступая регулятором, определяет бюджетные места в большей степени в технической сфере. Также есть определенный процесс согласования с регионом: Министерство высшего образования и науки спрашивает у вуза, сколько необходимо бюджетных мест. Учебное заведение определяет количество, согласовывает с руководством области. Важную роль играет план развития региона и рынка труда. Допустим, нужны технологи в области пищевой продукции. Это ключевая тема. По ней идем, а все остальные профессии мы делаем исходя из приоритета развития и университета, региона, распределяем. Решаем, что более значимо, а что менее значимо. Больше бюджетных мест по специализациям, которые сейчас нужны стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Будет ли возможно сейчас в сложившейся политической ситуации для студентов и школьников проходить зарубежные курсы и программы? — Все это будет. У нас все эти форматы не поставлены в блок. У нас развивается взаимодействие с восточными странами, азиатскими странами, с Турцией в плане образования, поэтому эти форматы открыты. Я знаю, что многие западные университеты вне зависимости от политической позиции продолжают образовательные и научные программы обмена с российскими университетами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экзамены у школьников будет принимать искусственный интеллект, а учителям должны выплачивать тройную зарплату. О том, как изменится система образования, URA.RU спросило у вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Он поделился идеями о будущем ЕГЭ, объяснил, что ждет Россию после отказа от болонской системы и как бороться с насилием в отношении педагогов. — Борис Александрович, в последнее время обострились споры вокруг отмены ЕГЭ. Стоит ли ожидать каких-то изменений в этой системе? — Согласно опросу SuperJob, 66% россиян убеждены в необходимости отмены ЕГЭ. 16% считают, что это достойная форма проведения аттестации. Цифры есть, но, к сожалению, пока нет ответа на вопрос, что будет вместо Единого госэкзамена. На мой взгляд, в дальнейшем в этом вопросе сможет помочь искусственный интеллект, когда он сможет быстро обрабатывать речь человека и определять правильность ответа, образность, полноту речи и другие качества, которыми человек должен обладать по итогу 11 классов обучения. Если искусственный интеллект сможет все это делать без учета человека — проверять предмет, давать правильную оценку, — то в какой-то момент это станет достойной альтернативой ЕГЭ. На экзамене должен присутствовать один учитель, чтобы избежать дискомфорта, связанного с общением с машиной. — А есть ли плюсы у текущей системы выпускных экзаменов? — Когда проверяющему приходит листок с ответами, он деперсонифицирован. Это исключает фактор коррупции. Но экзамен должен быть в любом случае. Фактор объективности — это ключевой фактор при сдаче того или иного экзамена. Также это делает невозможным провести необъективную оценку, что тоже немаловажно. — Ключевая персона в образовательном процессе — это учитель. Но в последнее время многие из них подвергаются издевательствам со стороны учеников. Как можно решить эту проблему? — Я внес закон на рассмотрение Государственной думы о защите чести и достоинства педагога. Этот принцип должен стать одним из принципов государственной политики в сфере образования. Сегодня практически 80% педагогов сталкиваются с теми или иными формами насилия: оскорбления, неучет их мнения. Это ключевая проблема в сегодняшнем образовании. — Есть ли другие аспекты, которые негативно сказываются на работе педагогов? — Увольняются учителя не только потому, что там их обижают, хотя это действительно один из серьезнейших и основных факторов, но еще есть ряд других. Недавно портал «Актион Образование» проводил опрос. 64% педагогов признали, что им не оплачивают переработки, столько же людей не имеют доплат за работу с документацией. Приказы пишет Министерство просвещения, Госдума законы принимает, а бюрократия остается, потому что ее указами и законами не побороть. Нужны принципиально иные формы работы и оптимизации труда: использование информационных технологий или приведение в штатное расписание школы одного человека, который бы занимался именно вопросами, связанными с обработкой этих бумажек. Такие проблемы действительно существуют. — Что необходимо сделать для повышения имиджа профессии, чтобы молодые люди пошли учиться на преподавателя? — Есть несколько возможных решений. Первый — чтобы те, кто приходит учиться в педагогический вуз, должны были заключать договор с государством и отрабатывать три-пять лет в том или ином месте. Но это неэффективно. Третий момент — это кадровый рост. Если он будет хорошим учителем, что он может получить? Продвижение по профессии, участие в семинарах, поездках, почетные доски, возможность бесплатного дополнительного образования, повышение квалификации, награды, медали, грамоты. Это три компонента успешности продвижения молодых учителей. — В России отошли от болонской системы и приступили к образовательной реформе. Каких изменений стоит ожидать помимо смены названия? — Основным для нас будет формат, похожий на специалитет. Это базовый формат образования — 5 лет. Раньше магистратура была для всех одна и та же, сейчас будет разделение на две части. С одной стороны это научная магистратура, где ребята смогут получить знания, навыки, возможности для того, чтобы заниматься научными разработками, заниматься наукой. А с другой стороны — будет магистратура, связанная с дальнейшей рыночной реализацией. Она будет основана на взаимодействии университета с индустриальными партнерами, с теми компаниями, которые будут готовить специалистов том числе и для себя. — Что касается старой системы — как она себя показала? — Некоторые решения крайне позитивно сработали. Мы уменьшили срок подготовки кадров по ряду специальностей. Но в некоторых случаях это было крайне неэффективно. Например, в медицинском образовании, где специалитет и ординатура стали определенным «знаком качества». — Стоимость обучения по некоторым специализациям стала довольно высокой, а бюджетных мест при этом мало. Почему так происходит? — Здесь два фактора. Первый фактор — это то, что у нас определенный переизбыток юристов, экономистов, менеджеров, который сформировался за предыдущие годы. А с другой стороны, у нас недостаток тех специалистов, которые сейчас важны для государства. Оно, выступая регулятором, определяет бюджетные места в большей степени в технической сфере. Также есть определенный процесс согласования с регионом: Министерство высшего образования и науки спрашивает у вуза, сколько необходимо бюджетных мест. Учебное заведение определяет количество, согласовывает с руководством области. — Будет ли возможно сейчас в сложившейся политической ситуации для студентов и школьников проходить зарубежные курсы и программы? — Все это будет. У нас все эти форматы не поставлены в блок. У нас развивается взаимодействие с восточными странами, азиатскими странами, с Турцией в плане образования, поэтому эти форматы открыты. Я знаю, что многие западные университеты вне зависимости от политической позиции продолжают образовательные и научные программы обмена с российскими университетами.