Депутат Госдумы Ефимов анонсировал переход такси под контроль государства

В будущем государство планирует переходить на самостоятельную регулировку цен в сфере такси, когда агрегаторы перестанут заниматься данным аспектом. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, доктор экономических наук Виталий Ефимов.
«За рубежом цены устанавливает муниципалитет. Не агрегатор или таксист. Есть комиссия при муниципалитете, в нее входят агрегаторы, владельцы такси и общественные организации. Руководит этим один из заместителей мэра, и комиссия устанавливает цену. Мы, конечно, придем к такому. Первый шаг сделан. Сейчас закон есть, в нем много определено. Другое дело, что агрегаторы пока пересилили общественное мнение. Это следующий этап», — объяснил Виталий Ефимов.
Также член комитета Госдумы добавил, что в скором времени не всех водителей будут принимать на работу в такси, для этого потребуется допуск и разрешение на работу. «Принять заказ — это одно. Нужно получить допуск и разрешение на работу в такси. Чтобы получить разрешение, надо сдать все справки, тогда вас поместят в реестр. Если вы есть в реестре, агрегатор имеет право работать с вами. Другой вопрос, что у нас очень много самозанятых, никто за ними не может следить: в каком состоянии он выехал, есть ли у него медицинское свидетельство, исправна ли машина. Агрегаторы сейчас несут за это ответственность», — рассказал эксперт.
Ранее стало известно, что цены на такси в России достигли максимума за последние десять лет. Они составили 32,53 рубля за один километр пути. Эта ситуация обусловлена повышением цен на транспортные средства, которые вызваны международными санкциями.
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