Депутат Госдумы Ефимов анонсировал переход такси под контроль государства

10 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Депутат напомнил, что вскоре не всех водителей будут принимать на работу в такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В будущем государство планирует переходить на самостоятельную регулировку цен в сфере такси, когда агрегаторы перестанут заниматься данным аспектом. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, доктор экономических наук Виталий Ефимов. «За рубежом цены устанавливает муниципалитет. Не агрегатор или таксист. Есть комиссия при муниципалитете, в нее входят агрегаторы, владельцы такси и общественные организации. Руководит этим один из заместителей мэра, и комиссия устанавливает цену. Мы, конечно, придем к такому. Первый шаг сделан. Сейчас закон есть, в нем много определено. Другое дело, что агрегаторы пока пересилили общественное мнение. Это следующий этап», — объяснил Виталий Ефимов. Также член комитета Госдумы добавил, что в скором времени не всех водителей будут принимать на работу в такси, для этого потребуется допуск и разрешение на работу. «Принять заказ — это одно. Нужно получить допуск и разрешение на работу в такси. Чтобы получить разрешение, надо сдать все справки, тогда вас поместят в реестр. Если вы есть в реестре, агрегатор имеет право работать с вами. Другой вопрос, что у нас очень много самозанятых, никто за ними не может следить: в каком состоянии он выехал, есть ли у него медицинское свидетельство, исправна ли машина. Агрегаторы сейчас несут за это ответственность», — рассказал эксперт. Ранее стало известно, что цены на такси в России достигли максимума за последние десять лет. Они составили 32,53 рубля за один километр пути. Эта ситуация обусловлена повышением цен на транспортные средства, которые вызваны международными санкциями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В будущем государство планирует переходить на самостоятельную регулировку цен в сфере такси, когда агрегаторы перестанут заниматься данным аспектом. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, доктор экономических наук Виталий Ефимов. «За рубежом цены устанавливает муниципалитет. Не агрегатор или таксист. Есть комиссия при муниципалитете, в нее входят агрегаторы, владельцы такси и общественные организации. Руководит этим один из заместителей мэра, и комиссия устанавливает цену. Мы, конечно, придем к такому. Первый шаг сделан. Сейчас закон есть, в нем много определено. Другое дело, что агрегаторы пока пересилили общественное мнение. Это следующий этап», — объяснил Виталий Ефимов. Также член комитета Госдумы добавил, что в скором времени не всех водителей будут принимать на работу в такси, для этого потребуется допуск и разрешение на работу. «Принять заказ — это одно. Нужно получить допуск и разрешение на работу в такси. Чтобы получить разрешение, надо сдать все справки, тогда вас поместят в реестр. Если вы есть в реестре, агрегатор имеет право работать с вами. Другой вопрос, что у нас очень много самозанятых, никто за ними не может следить: в каком состоянии он выехал, есть ли у него медицинское свидетельство, исправна ли машина. Агрегаторы сейчас несут за это ответственность», — рассказал эксперт. Ранее стало известно, что цены на такси в России достигли максимума за последние десять лет. Они составили 32,53 рубля за один километр пути. Эта ситуация обусловлена повышением цен на транспортные средства, которые вызваны международными санкциями.