Общественник предложил перенести военные заводы в Тюмень после взрыва в Сергиевом Посаде

Глава комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил перенести военные заводы в Сибирь после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Пришло время эвакуировать военные заводы в Сибирь.Хотелось бы, что-бы эта тема звучала сегодня на заседании Минобороны. Ну, а Минпром должен открыть удаленный офис в Сибири, например в Кургане, ну или Тюмени», — написал Савоськин.
По мнению общественника, передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели до 500 км на территории европейской части России. Он также напомнил об опыте Великой Отечественной войны, когда в Тюмень были эвакуированы десятки предприятий.
Взрыв на на Загорском оптико-механическом произошел 9 августа. По последним данным пострадало 35 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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