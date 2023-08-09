Общественник предложил перенести военные заводы в Тюмень после взрыва в Сергиевом Посаде

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Врачи и скорая помощь. Тюмень, неотложная помощь, машина скорой помощи, скорая помошь
От взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 35 человек Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Глава комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил перенести военные заводы в Сибирь после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пришло время эвакуировать военные заводы в Сибирь.Хотелось бы, что-бы эта тема звучала сегодня на заседании Минобороны. Ну, а Минпром должен открыть удаленный офис в Сибири, например в Кургане, ну или Тюмени», — написал Савоськин.

По мнению общественника, передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели до 500 км на территории европейской части России. Он также напомнил об опыте Великой Отечественной войны, когда в Тюмень были эвакуированы десятки предприятий.

Взрыв на на Загорском оптико-механическом произошел 9 августа. По последним данным пострадало 35 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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Глава комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил перенести военные заводы в Сибирь после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Пришло время эвакуировать военные заводы в Сибирь.Хотелось бы, что-бы эта тема звучала сегодня на заседании Минобороны. Ну, а Минпром должен открыть удаленный офис в Сибири, например в Кургане, ну или Тюмени», — написал Савоськин. По мнению общественника, передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели до 500 км на территории европейской части России. Он также напомнил об опыте Великой Отечественной войны, когда в Тюмень были эвакуированы десятки предприятий. Взрыв на на Загорском оптико-механическом произошел 9 августа. По последним данным пострадало 35 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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