Общественник предложил перенести военные заводы в Тюмень после взрыва в Сергиевом Посаде

От взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 35 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Глава комитета гражданской безопасности МОД «Мы любим Россию» Алексей Савоськин предложил перенести военные заводы в Сибирь после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пришло время эвакуировать военные заводы в Сибирь.Хотелось бы, что-бы эта тема звучала сегодня на заседании Минобороны. Ну, а Минпром должен открыть удаленный офис в Сибири, например в Кургане, ну или Тюмени», — написал Савоськин.

По мнению общественника, передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели до 500 км на территории европейской части России. Он также напомнил об опыте Великой Отечественной войны, когда в Тюмень были эвакуированы десятки предприятий.

Взрыв на на Загорском оптико-механическом произошел 9 августа. По последним данным пострадало 35 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.