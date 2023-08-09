Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за приговора екатеринбуржцу, обругавшему мальчика в шапке с Z

09 августа 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Также ранее Хинштейн обратится в Генпрокуратуру, чтобы обжаловать приговор бутлегерам, из-за которых скончались 44 человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приговор по делу екатеринбуржца Александра Неустроева, который в апреле 2023 года на улице Волгоградская напал на мальчика из-за шапки с буквой Z, возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он решил обратиться в Генпрокуратуру. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня — новая напасть: 56-летний подонок, напавший в Екатеринбурге на 5-классника из-за шапки с буквой „Z“, отделался штрафом в 7 тыс. рублей в связи „с деятельным раскаянием“. Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика», — написал Хинштейн. Он направил обращение в Генпрокуратуру, чтобы решение суда пересмотрели. «Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним», — считает депутат, называя правонарушителя «нелюдем». Конфликт между мальчиком и мужчиной произошел в апреле 2023 года. Неустроев напал на ребенка из-за шапки с буквой Z: он обругал его и позволил себе нецензурную брань. После этого мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело о хулиганстве. Ему назначили штраф в семь тысяч рублей.

Приговор по делу екатеринбуржца Александра Неустроева, который в апреле 2023 года на улице Волгоградская напал на мальчика из-за шапки с буквой Z, возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он решил обратиться в Генпрокуратуру. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня — новая напасть: 56-летний подонок, напавший в Екатеринбурге на 5-классника из-за шапки с буквой „Z“, отделался штрафом в 7 тыс. рублей в связи „с деятельным раскаянием“. Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика», — написал Хинштейн. Он направил обращение в Генпрокуратуру, чтобы решение суда пересмотрели. «Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним», — считает депутат, называя правонарушителя «нелюдем». Конфликт между мальчиком и мужчиной произошел в апреле 2023 года. Неустроев напал на ребенка из-за шапки с буквой Z: он обругал его и позволил себе нецензурную брань. После этого мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело о хулиганстве. Ему назначили штраф в семь тысяч рублей.