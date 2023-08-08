Артист обратился в приемную президента с жалобой на бизнесмена Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший травести-артист Алексей Бащенко, приехавший в Курганскую область из Челябинска по приглашению «Движения первых» пожаловался в приемную президента на якобы домогательства со стороны местного бизнесмена. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

«Недавно Бащенко приехал работать в Курганскую область по приглашению руководителя реготделения „Движение первых“ Сергея Лоськова. Они вместе участвуют в различных патриотических мероприятиях. На прошлой неделе Бащенко обратился в приемную президента, где рассказал, что один местный бизнесмен до него якобы домогался и преследовал», — рассказали источники. По данным источников, выслушивать жалобу пришлось депутату облдумы Ольге Баланчук.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Баланчук. Сам Бащенко отказался комментировать ситуацию URA.RU. Бизнесмен, на которого жаловался хореограф, заявил URA.RU, что не знает обратившегося. На момент написания новости, URA.RU не удалось получить комментарий от Лоськова в соцсети «ВКонтакте».

«Движение первых» было создано при поддержке президента России Владимира Путина. Его участники работают с детьми и подростками. В конце 2022 года Путин призвал губернаторов поддержать движение.

Бащенко является победителем конкурсов «Мисс Травести Челябинск-2011» и «Мисс Травести Урала-2013». В 2014 году он хотел стать депутатом в Челябинске, представляя КПРФ, но позже снялся с выборов. В России действует закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола. Запрет, в том числе, касается сайтов, фильмов, аудиоконтента и книг.

Бащенко (справа) предложили поработать в регионе после форума «Утро» Фото: группа форума «Утро» в соцсети «ВКонтакте»