IFQ: Украина рискует потерять четыре города из-за расширения НАТО

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НАТО создало очаги напряжения на границах РФ Фото:

Стремление Украины вступить в НАТО, может обернуться для нее потерей нескольких городов. Это может произойти из-за нарушения баланса сил в регионе и включении Финляндии в альянс.

«Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. По США Киев может потерять контроль над несколькими городами», — написал Алессандро Орсини в газете IL Fatto Quotidiano.

По мнению журналиста, России приходится расширять зону спецоперации из-за нарушенного балланса сил в регионе и вступлении Финляндии в НАТО. «По вине Белого дома, Украина может потерять контроль над Харьковом, Сумами, Одессой и Николаевом», — подчеркнул Орсини.

Ранее URA.RU сообщало о заявлении президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не повысит ее безопасность. Глава России добавил, что членство Украины в альянсе является угрозой для безопасности России, и это было неоднократно подчеркнуто ранее.

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Стремление Украины вступить в НАТО, может обернуться для нее потерей нескольких городов. Это может произойти из-за нарушения баланса сил в регионе и включении Финляндии в альянс. «Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. По США Киев может потерять контроль над несколькими городами», — написал Алессандро Орсини в газете IL Fatto Quotidiano. По мнению журналиста, России приходится расширять зону спецоперации из-за нарушенного балланса сил в регионе и вступлении Финляндии в НАТО. «По вине Белого дома, Украина может потерять контроль над Харьковом, Сумами, Одессой и Николаевом», — подчеркнул Орсини. Ранее URA.RU сообщало о заявлении президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не повысит ее безопасность. Глава России добавил, что членство Украины в альянсе является угрозой для безопасности России, и это было неоднократно подчеркнуто ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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