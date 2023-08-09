IFQ: Украина рискует потерять четыре города из-за расширения НАТО

09 августа 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

НАТО создало очаги напряжения на границах РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Стремление Украины вступить в НАТО, может обернуться для нее потерей нескольких городов. Это может произойти из-за нарушения баланса сил в регионе и включении Финляндии в альянс. «Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. По США Киев может потерять контроль над несколькими городами», — написал Алессандро Орсини в газете IL Fatto Quotidiano . По мнению журналиста, России приходится расширять зону спецоперации из-за нарушенного балланса сил в регионе и вступлении Финляндии в НАТО. «По вине Белого дома, Украина может потерять контроль над Харьковом, Сумами, Одессой и Николаевом», — подчеркнул Орсини. Ранее URA.RU сообщало о заявлении президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не повысит ее безопасность. Глава России добавил, что членство Украины в альянсе является угрозой для безопасности России, и это было неоднократно подчеркнуто ранее.

Стремление Украины вступить в НАТО, может обернуться для нее потерей нескольких городов. Это может произойти из-за нарушения баланса сил в регионе и включении Финляндии в альянс. «Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. По США Киев может потерять контроль над несколькими городами», — написал Алессандро Орсини в газете IL Fatto Quotidiano. По мнению журналиста, России приходится расширять зону спецоперации из-за нарушенного балланса сил в регионе и вступлении Финляндии в НАТО. «По вине Белого дома, Украина может потерять контроль над Харьковом, Сумами, Одессой и Николаевом», — подчеркнул Орсини. Ранее URA.RU сообщало о заявлении президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не повысит ее безопасность. Глава России добавил, что членство Украины в альянсе является угрозой для безопасности России, и это было неоднократно подчеркнуто ранее.