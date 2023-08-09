Экономисты перечислили отрасли с самой сильной нехваткой кадров

В России нехватка квалифированных кадров наиболее остро ощущается в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов. Об этом сообщили эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ.
«В июне 2023 года высокую кадровую уязвимость, связанную с нехваткой квалифицированных кадров, испытывали почти все отрасли российской промышленности. Острее всего проблема с профильными работниками стоит в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов», — передает информацию экспертов РБК.
Высокий уровень кадровой уязвимости в первом полугодии 2023 года показывало большинство отраслей промышленности. Во втором квартале критического уровня обеспеченности высококвалифицированными специалистами достигли производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий.
Ранее Институт экономической политики им. Гайдара (ИЭП) предоставил данные опроса, которые свидетельствуют о кадровом голоде на промышленных предприятиях в России. Согласно информации, предоставленной в июле 2023 года, на дефицит работников пожаловались 42% компаний.
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