Экономисты перечислили отрасли с самой сильной нехваткой кадров

Центр конъюнктурных исследований ВШЭ: автопром стал самой кадрово уязвимой отраслью России

10 августа 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Все отрасли российской промышленности испытывали нехватку кадров в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России нехватка квалифированных кадров наиболее остро ощущается в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов. Об этом сообщили эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ. «В июне 2023 года высокую кадровую уязвимость, связанную с нехваткой квалифицированных кадров, испытывали почти все отрасли российской промышленности. Острее всего проблема с профильными работниками стоит в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов», — передает информацию экспертов РБК. Высокий уровень кадровой уязвимости в первом полугодии 2023 года показывало большинство отраслей промышленности. Во втором квартале критического уровня обеспеченности высококвалифицированными специалистами достигли производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий. Ранее Институт экономической политики им. Гайдара (ИЭП) предоставил данные опроса, которые свидетельствуют о кадровом голоде на промышленных предприятиях в России. Согласно информации, предоставленной в июле 2023 года, на дефицит работников пожаловались 42% компаний.

В России нехватка квалифированных кадров наиболее остро ощущается в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов. Об этом сообщили эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ. «В июне 2023 года высокую кадровую уязвимость, связанную с нехваткой квалифицированных кадров, испытывали почти все отрасли российской промышленности. Острее всего проблема с профильными работниками стоит в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов», — передает информацию экспертов РБК. Высокий уровень кадровой уязвимости в первом полугодии 2023 года показывало большинство отраслей промышленности. Во втором квартале критического уровня обеспеченности высококвалифицированными специалистами достигли производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий. Ранее Институт экономической политики им. Гайдара (ИЭП) предоставил данные опроса, которые свидетельствуют о кадровом голоде на промышленных предприятиях в России. Согласно информации, предоставленной в июле 2023 года, на дефицит работников пожаловались 42% компаний.