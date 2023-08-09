09 августа 2023

Экономисты перечислили отрасли с самой сильной нехваткой кадров

Центр конъюнктурных исследований ВШЭ: автопром стал самой кадрово уязвимой отраслью России
© Служба новостей «URA.RU»
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Все отрасли российской промышленности испытывали нехватку кадров в 2023 году Фото:

В России нехватка квалифированных кадров наиболее остро ощущается в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов. Об этом сообщили эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ.

«В июне 2023 года высокую кадровую уязвимость, связанную с нехваткой квалифицированных кадров, испытывали почти все отрасли российской промышленности. Острее всего проблема с профильными работниками стоит в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов», — передает информацию экспертов РБК.

Высокий уровень кадровой уязвимости в первом полугодии 2023 года показывало большинство отраслей промышленности. Во втором квартале критического уровня обеспеченности высококвалифицированными специалистами достигли производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий.

Ранее Институт экономической политики им. Гайдара (ИЭП) предоставил данные опроса, которые свидетельствуют о кадровом голоде на промышленных предприятиях в России. Согласно информации, предоставленной в июле 2023 года, на дефицит работников пожаловались 42% компаний.

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В России нехватка квалифированных кадров наиболее остро ощущается в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов. Об этом сообщили эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ. «В июне 2023 года высокую кадровую уязвимость, связанную с нехваткой квалифицированных кадров, испытывали почти все отрасли российской промышленности. Острее всего проблема с профильными работниками стоит в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов», — передает информацию экспертов РБК. Высокий уровень кадровой уязвимости в первом полугодии 2023 года показывало большинство отраслей промышленности. Во втором квартале критического уровня обеспеченности высококвалифицированными специалистами достигли производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий. Ранее Институт экономической политики им. Гайдара (ИЭП) предоставил данные опроса, которые свидетельствуют о кадровом голоде на промышленных предприятиях в России. Согласно информации, предоставленной в июле 2023 года, на дефицит работников пожаловались 42% компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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