В России предложили ввести страхование капремонта

10 августа 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Цена страховки будет зависеть от уровня работы подрядчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России подрядчиков обязуют страховать проведение работ по капремонту домов, а также проводить восстановительные работы в течение 30 дней с момента предъявления жалоб. Законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время. «В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект „О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ“. Он обяжет подрядчиков страховать проведение работ по капитальному ремонту домов, а также в течение 30 дней с момента предъявления жалоб проводить восстановительные работы», — передают информацию «Известия». В документе говорится, сегодня 30% жителей отремонтированных домов есть претензии к подрядчикам и более 20% ремонтных работ в регионах выполняются с нарушениями. Законопроект оперативно за счет страховки устранять недочеты и создает условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать. Цена страховки будет зависеть от уровня его работы. Если подрядчик регулярно работает неквалифицированно, что страховка для него будет стоить дороже. Ранее Государственные жилищные инспекции хотели обязать следить за решениями собраний собственников квартир на тему капремонта. Речь шла о ведении реестров протоколов общих собраний собственников жилья, которые касаются капремонта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России подрядчиков обязуют страховать проведение работ по капремонту домов, а также проводить восстановительные работы в течение 30 дней с момента предъявления жалоб. Законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время. «В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект „О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ“. Он обяжет подрядчиков страховать проведение работ по капитальному ремонту домов, а также в течение 30 дней с момента предъявления жалоб проводить восстановительные работы», — передают информацию «Известия». В документе говорится, сегодня 30% жителей отремонтированных домов есть претензии к подрядчикам и более 20% ремонтных работ в регионах выполняются с нарушениями. Законопроект оперативно за счет страховки устранять недочеты и создает условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать. Цена страховки будет зависеть от уровня его работы. Если подрядчик регулярно работает неквалифицированно, что страховка для него будет стоить дороже. Ранее Государственные жилищные инспекции хотели обязать следить за решениями собраний собственников квартир на тему капремонта. Речь шла о ведении реестров протоколов общих собраний собственников жилья, которые касаются капремонта.