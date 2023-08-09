Кредиторы требуют с завода «Здоровая ферма» в Челябинской области 74 млн рублей

Сумма долго комбикормового завода выросла почти на 3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредиторы требуют 74 миллиона рублей с обанкроченного комбикормового завода «Здоровая ферма» из агрохолдинга, который принадлежал депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. С мая сумма выросла почти на 3 миллиона рублей, и в числе взыскателей оказались компании самого агрохолдинга, следует из данных «Федресурса».

«Сумма требований кредиторов [к ООО Комбикормовый завод „Здоровая ферма“], заявивших участие в заочном голосовании, составляет 74 764 246, 27 рублей (без пени и штрафов)», — сообщается в протоколе собрания.

В сравнении с маем 2023 года сумма выросла почти на 3 миллиона рублей. В числе кредиторов оказались два предприятия из агрохолдинга — ООО ТД «Здоровая ферма» и АО «Уралбройлер». Они просят вернуть долги в размере 156 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей, соответственно. Основной долг у комбикормового завода, как и в мае, перед Управлением федеральной налоговой службы (УФНС) по Челябинской области. Он составляет чуть более 72 миллионов рублей.

До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. 20 декабря 2022 года птицеводческую группу «Здоровой фермы» купил холдинг «Черкизово» за четыре миллиарда рублей. На продажу были выставлены 100-процентные доли нескольких предприятий.

В их числе ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы», комбикормовый завод. Решение о банкротстве комбикормового завода «Здоровая ферма» арбитражный суд региона принял в декабре 2022 года.