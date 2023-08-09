09 августа 2023

В курганском селе обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, полиция, наряд полиции
Труп обнаружили в селе Шатрово Фото:

В селе Шатрово Курганской области по улице Ленина обнаружили труп мужчины. Личность мужчины уже установлена, пишет районная газета «Сельская новь».

«Недалеко от проезжей части по ул. Ленина обнаружили труп мужчины с признаками разложения. Его личность установлена, на данный момент выясняются причины смерти», — пишет газета в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

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В селе Шатрово Курганской области по улице Ленина обнаружили труп мужчины. Личность мужчины уже установлена, пишет районная газета «Сельская новь». «Недалеко от проезжей части по ул. Ленина обнаружили труп мужчины с признаками разложения. Его личность установлена, на данный момент выясняются причины смерти», — пишет газета в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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