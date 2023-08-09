В курганском селе обнаружили труп мужчины

Труп обнаружили в селе Шатрово
В селе Шатрово Курганской области по улице Ленина обнаружили труп мужчины. Личность мужчины уже установлена, пишет районная газета «Сельская новь».
«Недалеко от проезжей части по ул. Ленина обнаружили труп мужчины с признаками разложения. Его личность установлена, на данный момент выясняются причины смерти», — пишет газета в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.
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