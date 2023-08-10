Отец винит себя в смерти 16-летней дочери, чье тело нашли в свердловском лесу

10 августа 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Мужчина корит себя, что не встретил дочь и не привез домой (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Отец 16-летней девушки, которую нашли мертвой в лесополосе Каменска-Уральского (Свердловская область), чувствует свою вину за гибель дочери. Мужчина корит себя, что не встретил ребенка, который возвращался поздним вечером безлюдной дорогой. Уралец признался в этом в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Конечно, чувствую свою вину. Мы ведь переписывались с ней в тот вечер, она писала, что ей неудобно общаться, что она идет домой. Она не попросила меня ее встретить, а я не предложил, понадеялся на ее самостоятельность. Если бы я только мог предугадать такой исход событий! Надо было контролировать ее во всех передвижениях, теперь мне жить с этим чувством вины», — с горечью признался отец. Новость по теме Перед гибелью 16-летняя свердловчанка оставила странное послание в соцсетях. Фото Мужчина пояснил, что его старшая дочь 8 августа в 23 часа вечера вернулась на электричке в Каменск-Уральский из Екатеринбурга, где поступила в колледж. Ей предстояло пройти приличный отрезок пустынной дороги до дома. По пути она общалась с отцом, они обсуждали ее предстоящую учебу, подыскивали квартиру. Мужчина был уверен, что дочь благополучно доберется до дома. «Ее мама (супруги в разводе — прим. URA.RU) была в эти дни на даче. Она тоже была уверена, что дочь вернулась из Екатеринбурга домой. А когда на следующий день не застала ее дома, начала бить тревогу, обзвонила всех подруг. В полицию мы обратились вечером 9 августа», — объяснил мужчина. Тело девушки было найдено в овраге в лесополосе. Признаков насильственной смерти на нем замечено не было, однако точное заключение предстоит дать экспертам. У погибшей пропал сотовый телефон, его сейчас ищут сыщики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец 16-летней девушки, которую нашли мертвой в лесополосе Каменска-Уральского (Свердловская область), чувствует свою вину за гибель дочери. Мужчина корит себя, что не встретил ребенка, который возвращался поздним вечером безлюдной дорогой. Уралец признался в этом в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Конечно, чувствую свою вину. Мы ведь переписывались с ней в тот вечер, она писала, что ей неудобно общаться, что она идет домой. Она не попросила меня ее встретить, а я не предложил, понадеялся на ее самостоятельность. Если бы я только мог предугадать такой исход событий! Надо было контролировать ее во всех передвижениях, теперь мне жить с этим чувством вины», — с горечью признался отец. Мужчина пояснил, что его старшая дочь 8 августа в 23 часа вечера вернулась на электричке в Каменск-Уральский из Екатеринбурга, где поступила в колледж. Ей предстояло пройти приличный отрезок пустынной дороги до дома. По пути она общалась с отцом, они обсуждали ее предстоящую учебу, подыскивали квартиру. Мужчина был уверен, что дочь благополучно доберется до дома. «Ее мама (супруги в разводе — прим. URA.RU) была в эти дни на даче. Она тоже была уверена, что дочь вернулась из Екатеринбурга домой. А когда на следующий день не застала ее дома, начала бить тревогу, обзвонила всех подруг. В полицию мы обратились вечером 9 августа», — объяснил мужчина. Тело девушки было найдено в овраге в лесополосе. Признаков насильственной смерти на нем замечено не было, однако точное заключение предстоит дать экспертам. У погибшей пропал сотовый телефон, его сейчас ищут сыщики.