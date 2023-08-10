Лада Дэнс смогла пообщаться с родными

Появились первые фотографии Лады Дэнс из больницы
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Лада Дэнс попала в ДТП Фото:

Певица Лада Дэнс увиделась и пообщалась со своими родственниками. Это произошло впервые после того, как она попала в ДТП.

«Сегодня Лада Дэнс уже смогла пообщаться с родственниками», — сообщает telegram-канал Mash, публикуя фотографии певицы из больничной палаты. Это случилось впервые после тяжелой аварии. Певице в дальнейшем предстоит несколько косметологических процедур, передает telegram-канал.

Лада Дэнс (Волкова) получила серьезные травмы в аварии на трассе М2 «Крым» в Подольске. В результате происшествия пострадали четыре человека. Состояние Лады Дэнс ухудшилось после операции, у нее появились трудности с дыханием.

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Певица Лада Дэнс увиделась и пообщалась со своими родственниками. Это произошло впервые после того, как она попала в ДТП. «Сегодня Лада Дэнс уже смогла пообщаться с родственниками», — сообщает telegram-канал Mash, публикуя фотографии певицы из больничной палаты. Это случилось впервые после тяжелой аварии. Певице в дальнейшем предстоит несколько косметологических процедур, передает telegram-канал. Лада Дэнс (Волкова) получила серьезные травмы в аварии на трассе М2 «Крым» в Подольске. В результате происшествия пострадали четыре человека. Состояние Лады Дэнс ухудшилось после операции, у нее появились трудности с дыханием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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