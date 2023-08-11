Депутат Госдумы Коган заявил об увеличении площади лесных пожаров в 2023-м году

11 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

В России действует 210 лесных пожаров, отметил Александр Коган Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В 2023 году ситуация с лесными пожарами оказалась серьезнее, чем в 2022, — на четверть увеличилась площадь, пройденная огнем. Об этом URA.RU рассказал депутат комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. «В этом году ситуация с лесными пожарами очень серьезная. Если их количество не намного больше, чем в 2022 году за этот период, то площадь, пройденная огнем, увеличилась на четверть. На это есть объективные причины — во многих регионах очень жаркое лето, а осадки нестабильны. Весь объем месячной нормы может выпасть буквально за пару дней, а потом опять сушь. Усугубляют ситуацию — сильный ветер, частые грозы. Сложная ситуация в Якутии — там действует 76 пожаров, в Хабаровском крае — 43, плюс, в Амурской области. Всего на территории РФ сейчас остается порядка 210 пожаров», — отметил Александр Коган. По данным депутата Госдумы, Рослесхоз обратился в Генпрокуратуру РФ, чтобы проверить работу властей Якутии в профилактике и ликвидации лесных пожаров. «Что касается Якутии, оценку действиям или бездействию чиновников дадут надзорные органы. Рослесхоз обратился в Генеральную прокуратуру России и к главе Республики Саха для принятия мер прокурорского реагирования и принятия своевременных решений по тушению лесных пожаров», — заявил Коган. При этом собеседник агентства подчеркнул, что все ошибки этого года в профилактике и ликвидации лесных пожаров необходимо учесть и сделать правильные выводы. «Ситуацию этого года необходимо будет тщательно разобрать и сделать выводы. Климатические изменения, очевидно, происходят и нужно быть готовыми к тому, что это не последнее жаркое и сухое лето. Нужно искать пути решения, потому что пока самыми эффективными методами борьбы с пожарами остаются минерализованные полосы и встречный пал», — добавил он. Ранее директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов объяснил, что региональные власти боятся признавать истинный масштаб проблемы лесных пожаров, так как не хотят выглядеть негативно перед федеральными органами. Помимо этого они не проводят профилактические беседы с населением о последствиях сжигания травы и листвы, а также недостаточно разбираются в причинах, делая упор на ликвидацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году ситуация с лесными пожарами оказалась серьезнее, чем в 2022, — на четверть увеличилась площадь, пройденная огнем. Об этом URA.RU рассказал депутат комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. «В этом году ситуация с лесными пожарами очень серьезная. Если их количество не намного больше, чем в 2022 году за этот период, то площадь, пройденная огнем, увеличилась на четверть. На это есть объективные причины — во многих регионах очень жаркое лето, а осадки нестабильны. Весь объем месячной нормы может выпасть буквально за пару дней, а потом опять сушь. Усугубляют ситуацию — сильный ветер, частые грозы. Сложная ситуация в Якутии — там действует 76 пожаров, в Хабаровском крае — 43, плюс, в Амурской области. Всего на территории РФ сейчас остается порядка 210 пожаров», — отметил Александр Коган. По данным депутата Госдумы, Рослесхоз обратился в Генпрокуратуру РФ, чтобы проверить работу властей Якутии в профилактике и ликвидации лесных пожаров. «Что касается Якутии, оценку действиям или бездействию чиновников дадут надзорные органы. Рослесхоз обратился в Генеральную прокуратуру России и к главе Республики Саха для принятия мер прокурорского реагирования и принятия своевременных решений по тушению лесных пожаров», — заявил Коган. При этом собеседник агентства подчеркнул, что все ошибки этого года в профилактике и ликвидации лесных пожаров необходимо учесть и сделать правильные выводы. «Ситуацию этого года необходимо будет тщательно разобрать и сделать выводы. Климатические изменения, очевидно, происходят и нужно быть готовыми к тому, что это не последнее жаркое и сухое лето. Нужно искать пути решения, потому что пока самыми эффективными методами борьбы с пожарами остаются минерализованные полосы и встречный пал», — добавил он. Ранее директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов объяснил, что региональные власти боятся признавать истинный масштаб проблемы лесных пожаров, так как не хотят выглядеть негативно перед федеральными органами. Помимо этого они не проводят профилактические беседы с населением о последствиях сжигания травы и листвы, а также недостаточно разбираются в причинах, делая упор на ликвидацию.