В России призвали изменить политику властей в отношении лесных пожаров

Координатор добровольных лесных пожарных Сухов: власти должны предупреждать возгорания в лесах

28 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Лесной пожар требует постоянной траты денег и сил, поэтому упор должен быть сделан на его предупреждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Властям следует изменить отношение к лесным пожарам и в первую очередь заниматься их предупреждением, а не делать упор на ликвидации. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов. «Даже если мы потушили пожар, как сейчас государство ставит задачу, в трехдневный срок, мы все равно проиграли, потому что мы затратили много сил и средств. Выиграть эту битву с пожарами, только вкладывая силы и средства в тушение пожаров, быструю ликвидацию, к сожалению, невозможно. Это будет постоянная трата денег, постоянная трата сил. Надо больше работать именно с предупреждением пожаров. Властям стоит все-таки разбираться больше в причинах пожара», — сказал Александр Сухов. По словам пожарного, у контролирующих органов нет понимания, как выглядит среднестатистический виновник природного возгорания. «К сожалению, даже у многих лесопожарных и государственных органов сейчас нет истинного понимания портрета поджигателя. То есть они понимают, что это человеческий фактор. А вот как, и что, и зачем здесь подожгли… Часто делается какая-то статистическая отсылка, что гроза прошла. Смотрят, если в течение пяти дней или недели был дождь по прогнозу, ставят „гроза“. Хотя, когда мы расследовали пожары, мы видели, что многие пожары начинаются либо от вырубок, либо от дорог, либо от рек. В тайге — вырубки. Дороги и реки — это места пребывания человека», — уточнил он. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев отметил, что экспертиза МЧС по выявлению причин лесных пожаров может быть необъективной или ложной. Произойти это может в случае присутствия в деле заинтересованного лица. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Властям следует изменить отношение к лесным пожарам и в первую очередь заниматься их предупреждением, а не делать упор на ликвидации. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов. «Даже если мы потушили пожар, как сейчас государство ставит задачу, в трехдневный срок, мы все равно проиграли, потому что мы затратили много сил и средств. Выиграть эту битву с пожарами, только вкладывая силы и средства в тушение пожаров, быструю ликвидацию, к сожалению, невозможно. Это будет постоянная трата денег, постоянная трата сил. Надо больше работать именно с предупреждением пожаров. Властям стоит все-таки разбираться больше в причинах пожара», — сказал Александр Сухов. По словам пожарного, у контролирующих органов нет понимания, как выглядит среднестатистический виновник природного возгорания. «К сожалению, даже у многих лесопожарных и государственных органов сейчас нет истинного понимания портрета поджигателя. То есть они понимают, что это человеческий фактор. А вот как, и что, и зачем здесь подожгли… Часто делается какая-то статистическая отсылка, что гроза прошла. Смотрят, если в течение пяти дней или недели был дождь по прогнозу, ставят „гроза“. Хотя, когда мы расследовали пожары, мы видели, что многие пожары начинаются либо от вырубок, либо от дорог, либо от рек. В тайге — вырубки. Дороги и реки — это места пребывания человека», — уточнил он. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев отметил, что экспертиза МЧС по выявлению причин лесных пожаров может быть необъективной или ложной. Произойти это может в случае присутствия в деле заинтересованного лица. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно.