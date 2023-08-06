Эколог перечислил ошибки властей при профилактике лесных пожаров

Эколог Рыбальченко: власти не проводят профилактических бесед о последствиях сжигания травы

06 августа 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Власти ищут адресаты для штрафов, но не проводят профилактику лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Региональные власти не проводят профилактические беседы с населением о последствиях сжигания травы, что повышает риск возникновения пожаров. Об этом URA.RU рассказал эколог Илья Рыбальченко. «Кто кроме нас экологов кричит, что не надо жечь траву? Никто не кричит. Кто говорит, что не надо жечь листву по осени? Никто не говорит. Власть не говорит об этом. Мы говорим. Кто говорит, что надо покупать мульчеры, благодаря которым улучшается качество почвы, реструктурирует ее. Власть об этом нам не рассказывает», — сказал Илья Рыбальченко. Эколог подчеркнул, что сейчас региональные власти в профилактике пожаров выбирают тактику выписывания штрафов. «У нас сейчас власть занимается штрафами. Увидели кого-то, кто разжег костер. Оштрафовали человека за то, что он не выкосил траву, не сделал противопожарную полосу. На самом деле все просто. Но существуют противопожарные нормативы. Должен быть пожарный пруд — место откуда должна забираться вода. В достаточном количестве должно быть время прибытия», — подчеркнул собеседник агентства. В целом, чтобы снизить число лесных пожаров, необходимо выявлять первопричину их возникновения и, исходя из этого, минимизировать возгорания в будущем. Расследованием занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений, рассказывал председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. Помимо этого, на их решения могут влиять третьи стороны. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональные власти не проводят профилактические беседы с населением о последствиях сжигания травы, что повышает риск возникновения пожаров. Об этом URA.RU рассказал эколог Илья Рыбальченко. «Кто кроме нас экологов кричит, что не надо жечь траву? Никто не кричит. Кто говорит, что не надо жечь листву по осени? Никто не говорит. Власть не говорит об этом. Мы говорим. Кто говорит, что надо покупать мульчеры, благодаря которым улучшается качество почвы, реструктурирует ее. Власть об этом нам не рассказывает», — сказал Илья Рыбальченко. Эколог подчеркнул, что сейчас региональные власти в профилактике пожаров выбирают тактику выписывания штрафов. «У нас сейчас власть занимается штрафами. Увидели кого-то, кто разжег костер. Оштрафовали человека за то, что он не выкосил траву, не сделал противопожарную полосу. На самом деле все просто. Но существуют противопожарные нормативы. Должен быть пожарный пруд — место откуда должна забираться вода. В достаточном количестве должно быть время прибытия», — подчеркнул собеседник агентства. В целом, чтобы снизить число лесных пожаров, необходимо выявлять первопричину их возникновения и, исходя из этого, минимизировать возгорания в будущем. Расследованием занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений, рассказывал председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. Помимо этого, на их решения могут влиять третьи стороны. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.