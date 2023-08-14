14 августа 2023

В Кургане тормозится строительство поликлиники из-за недоработок в проекте

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос больничного корпуса по улице Кирова. Курган, мусор, экскаватор, снос здания, строительный
В проект строительства поликлиники в центре Кургана снова вносят изменения (архивное фото) Фото:

В Кургане тормозится строительство поликлиники по улице Кирова из-за недоработок в проекте. Информацию об этом URA.RU сообщили источники из сферы строительства. Ранее стройка замораживалась из-за ошибок чиновников в документах.

«В проект по строительству поликлиники по улице Кирова снова вносят изменения. Видимо проект устарел или уже не предусматривает необходимый объем работ. Без корректировок это нецелевое расходование и оплачивать работу будет невозможно», — рассказал инсайдер.

На сайте госзакупок размещен аукцион на оказание услуг по внесению изменений в проектную документацию по объекту «Поликлиника ГБУ «Курганская областная клиническая больница». В техзадании указано, что необходимо будет предусмотреть все виды инженерных сетей в перепланированных помещениях, снос здания Центральной бактериологической лаборатории с демонтажом и переносом инженерных сетей под размещение автостоянки. Стоимость аукциона составляет около шести миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 августа 2023 года.

URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства региона не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили строительство больницы, которую не могли начать из-за проблем с документами. Затягивание работ было связано изменением назначения помещения и проведением повторной экспертизы. Работы по возведению объект должны закончить в конце июля 2024 года.

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В Кургане тормозится строительство поликлиники по улице Кирова из-за недоработок в проекте. Информацию об этом URA.RU сообщили источники из сферы строительства. Ранее стройка замораживалась из-за ошибок чиновников в документах. «В проект по строительству поликлиники по улице Кирова снова вносят изменения. Видимо проект устарел или уже не предусматривает необходимый объем работ. Без корректировок это нецелевое расходование и оплачивать работу будет невозможно», — рассказал инсайдер. На сайте госзакупок размещен аукцион на оказание услуг по внесению изменений в проектную документацию по объекту «Поликлиника ГБУ «Курганская областная клиническая больница». В техзадании указано, что необходимо будет предусмотреть все виды инженерных сетей в перепланированных помещениях, снос здания Центральной бактериологической лаборатории с демонтажом и переносом инженерных сетей под размещение автостоянки. Стоимость аукциона составляет около шести миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 августа 2023 года. URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства региона не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили строительство больницы, которую не могли начать из-за проблем с документами. Затягивание работ было связано изменением назначения помещения и проведением повторной экспертизы. Работы по возведению объект должны закончить в конце июля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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