В Кургане тормозится строительство поликлиники из-за недоработок в проекте

15 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В проект строительства поликлиники в центре Кургана снова вносят изменения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане тормозится строительство поликлиники по улице Кирова из-за недоработок в проекте. Информацию об этом URA.RU сообщили источники из сферы строительства. Ранее стройка замораживалась из-за ошибок чиновников в документах. «В проект по строительству поликлиники по улице Кирова снова вносят изменения. Видимо проект устарел или уже не предусматривает необходимый объем работ. Без корректировок это нецелевое расходование и оплачивать работу будет невозможно», — рассказал инсайдер. На сайте госзакупок размещен аукцион на оказание услуг по внесению изменений в проектную документацию по объекту «Поликлиника ГБУ «Курганская областная клиническая больница». В техзадании указано, что необходимо будет предусмотреть все виды инженерных сетей в перепланированных помещениях, снос здания Центральной бактериологической лаборатории с демонтажом и переносом инженерных сетей под размещение автостоянки. Стоимость аукциона составляет около шести миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 августа 2023 года. URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства региона не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили строительство больницы, которую не могли начать из-за проблем с документами. Затягивание работ было связано изменением назначения помещения и проведением повторной экспертизы. Работы по возведению объект должны закончить в конце июля 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане тормозится строительство поликлиники по улице Кирова из-за недоработок в проекте. Информацию об этом URA.RU сообщили источники из сферы строительства. Ранее стройка замораживалась из-за ошибок чиновников в документах. «В проект по строительству поликлиники по улице Кирова снова вносят изменения. Видимо проект устарел или уже не предусматривает необходимый объем работ. Без корректировок это нецелевое расходование и оплачивать работу будет невозможно», — рассказал инсайдер. На сайте госзакупок размещен аукцион на оказание услуг по внесению изменений в проектную документацию по объекту «Поликлиника ГБУ «Курганская областная клиническая больница». В техзадании указано, что необходимо будет предусмотреть все виды инженерных сетей в перепланированных помещениях, снос здания Центральной бактериологической лаборатории с демонтажом и переносом инженерных сетей под размещение автостоянки. Стоимость аукциона составляет около шести миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 августа 2023 года. URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства региона не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили строительство больницы, которую не могли начать из-за проблем с документами. Затягивание работ было связано изменением назначения помещения и проведением повторной экспертизы. Работы по возведению объект должны закончить в конце июля 2024 года.