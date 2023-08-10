Украина установила морские коридоры после выхода России из зерновой сделки

10 августа 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Украина установила морские коридоры в Черном море для движения судов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Для судов, которые идут в украинские порты, были установлены морские коридоры. Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины. «Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов Украины. <…> Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с конца февраля 2022 года», — говорится в заявлении ВМФ Украины. Оно опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Точные координаты маршрутов опубликованы не были. Россия не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля, передает RT. Стороны договора отказывались выполнять российские условия. Черноморская инициатива создавалась для того, чтобы зерно из украинских портов могло поступать в зарубежные страны. В Минобороны РФ сообщали, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальная угроза. Однако позже в ведомстве отметили, что угроза от каждого корабля будет рассматриваться индивидуально.

Для судов, которые идут в украинские порты, были установлены морские коридоры. Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины. «Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов Украины. <…> Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с конца февраля 2022 года», — говорится в заявлении ВМФ Украины. Оно опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Точные координаты маршрутов опубликованы не были. Россия не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля, передает RT. Стороны договора отказывались выполнять российские условия. Черноморская инициатива создавалась для того, чтобы зерно из украинских портов могло поступать в зарубежные страны. В Минобороны РФ сообщали, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальная угроза. Однако позже в ведомстве отметили, что угроза от каждого корабля будет рассматриваться индивидуально.