09 августа 2023

Пермяк поймал огромного сома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, рыбак, удочка, рыбалка весной
Пермяк поймал рыбу на Каме Фото:

Житель Пермского края поймал на Каме сома весом в 40 кг. Фото улова опубликовано в telegram-канале

«На Каме мужчина поймал огромную рыбу. Весь сома — 40 кг!» — говорится в telegram-канале.

Ранее в Чайковском местный житель поймал 11-киллограммового сома на местной набережной. Пойманную добычу мужчины протащил по асфальту, чем удивил прохожих.

Рыба весит около 40 кг
Рыба весит около 40 кг

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Житель Пермского края поймал на Каме сома весом в 40 кг. Фото улова опубликовано в telegram-канале «На Каме мужчина поймал огромную рыбу. Весь сома — 40 кг!» — говорится в telegram-канале. Ранее в Чайковском местный житель поймал 11-киллограммового сома на местной набережной. Пойманную добычу мужчины протащил по асфальту, чем удивил прохожих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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