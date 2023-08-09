Пермяк поймал рыбу на Каме
Житель Пермского края поймал на Каме сома весом в 40 кг. Фото улова опубликовано в telegram-канале
«На Каме мужчина поймал огромную рыбу. Весь сома — 40 кг!» — говорится в telegram-канале.
Ранее в Чайковском местный житель поймал 11-киллограммового сома на местной набережной. Пойманную добычу мужчины протащил по асфальту, чем удивил прохожих.
Рыба весит около 40 кг
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