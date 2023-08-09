Ямальский боец СВО Ринат Таиров встретился с семьей

10 августа 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Боец СВО Ринат Таиров прибыл в Салехард в краткосрочный отпуск Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехард в краткосрочный отпуск рейсом из Москвы прибыл участник СВО Ринат Таиров. Об этом сообщает telegram-канал «Медиацентр Салехард». Дома он смог встретиться со своей семьей. «В столицу Ямала рейсом из Москвы в краткосрочный отпуск прибыл участник СВО Ринат Таиров. Боец был мобилизован на военную службу в сентябре прошлого года. Семья не видела его несколько месяцев», — говорится в сообщении канала. Таиров встретился со своей семьей, переговорил с представителями администрации Салехарда и председателем совета семей военнослужащих Ольгой Лалетиной. По словам Таирова, теплые письма из дома и гуманитарные грузы очень помогают ямальцам, участвующим в СВО. Специальная военная операция была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Ранее URA.RU рассказало, что ямальские бойцы СВО готовы делиться патриотическим настроем с молодежью. Накануне в Салехарде прошла встреча участников спецоперации с кадетами.

В Салехард в краткосрочный отпуск рейсом из Москвы прибыл участник СВО Ринат Таиров. Об этом сообщает telegram-канал «Медиацентр Салехард». Дома он смог встретиться со своей семьей. «В столицу Ямала рейсом из Москвы в краткосрочный отпуск прибыл участник СВО Ринат Таиров. Боец был мобилизован на военную службу в сентябре прошлого года. Семья не видела его несколько месяцев», — говорится в сообщении канала. Таиров встретился со своей семьей, переговорил с представителями администрации Салехарда и председателем совета семей военнослужащих Ольгой Лалетиной. По словам Таирова, теплые письма из дома и гуманитарные грузы очень помогают ямальцам, участвующим в СВО. Специальная военная операция была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Ранее URA.RU рассказало, что ямальские бойцы СВО готовы делиться патриотическим настроем с молодежью. Накануне в Салехарде прошла встреча участников спецоперации с кадетами.