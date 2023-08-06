06 августа 2023
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04 августа 2023

Бойцы СВО из Салехарда поделятся опытом с казаками-кадетами

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехардские отпускники расскажут о спецоперации кадетам-казакам Фото:

В Салехарде 9 августа находящиеся в отпуске бойцы, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, проведут встречу с учащимися кадетских казачьих классов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии окружной столицы.

«Бойцы СВО, находящиеся в отпуске, встретятся с учащимися кадетских казачьих классов. Мероприятие пройдет в среду, 9 августа», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Салехарда.

Сейчас в Салехарде находятся в краткосрочных отпусках одиннадцать военнослужащих. Это и добровольно заключившие контракт с Минобороны, и призванные в ходе частичной мобилизации.

Специальную военную операцию армия России проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов принимают героическое участие военнослужащие с Ямала.

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В Салехарде 9 августа находящиеся в отпуске бойцы, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, проведут встречу с учащимися кадетских казачьих классов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии окружной столицы. «Бойцы СВО, находящиеся в отпуске, встретятся с учащимися кадетских казачьих классов. Мероприятие пройдет в среду, 9 августа», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Салехарда. Сейчас в Салехарде находятся в краткосрочных отпусках одиннадцать военнослужащих. Это и добровольно заключившие контракт с Минобороны, и призванные в ходе частичной мобилизации. Специальную военную операцию армия России проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов принимают героическое участие военнослужащие с Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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