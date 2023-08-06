Бойцы СВО из Салехарда поделятся опытом с казаками-кадетами

В Салехарде 9 августа находящиеся в отпуске бойцы, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, проведут встречу с учащимися кадетских казачьих классов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии окружной столицы.
«Бойцы СВО, находящиеся в отпуске, встретятся с учащимися кадетских казачьих классов. Мероприятие пройдет в среду, 9 августа», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Салехарда.
Сейчас в Салехарде находятся в краткосрочных отпусках одиннадцать военнослужащих. Это и добровольно заключившие контракт с Минобороны, и призванные в ходе частичной мобилизации.
Специальную военную операцию армия России проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов принимают героическое участие военнослужащие с Ямала.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.