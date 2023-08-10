Подполковник Кроуфорд: британские танки Challenger 2 пропали на Украине

На Украине пропали британские танки Challenger 2. Украинские генералы не знают, где они. Об этом сообщает британский подполковник Стюарт Кроуфорд.
«Признаков Challenger 2 пока нет. <…> Они вполне могли быть, конечно, и ухитрились остаться невредимыми до сих пор, но я сомневаюсь в этом», — написал Стюарт Кроуфорд в материале для Daily Express. Он сослался на сообщения британского журналиста Джонатана Била, который в разговоре с украинскими генералами узнал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, где находятся Challenger.
Кроуфорд предположил, что танки могли быть закреплены за формированиями, которые еще не были задействованы в боях. Также эти танки до сих пор могут проходить техническое обеспечение.
По одной из версий, танки Challenger не могут быть использованы Украиной из-за высоких требований к их эксплуатации со стороны Великобритании. По другой версии, переданные танки Британией изначально должны были быть утилизированы, передает RT. Украина теряет технику, поставляемую Западом в ходе своего контрнаступления. По словам американских властей, ВСУ потеряли до 20% всех вооружений.
На Украине пропали британские танки Challenger 2. Украинские генералы не знают, где они. Об этом сообщает британский подполковник Стюарт Кроуфорд. «Признаков Challenger 2 пока нет. <…> Они вполне могли быть, конечно, и ухитрились остаться невредимыми до сих пор, но я сомневаюсь в этом», — написал Стюарт Кроуфорд в материале для Daily Express. Он сослался на сообщения британского журналиста Джонатана Била, который в разговоре с украинскими генералами узнал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, где находятся Challenger. Кроуфорд предположил, что танки могли быть закреплены за формированиями, которые еще не были задействованы в боях. Также эти танки до сих пор могут проходить техническое обеспечение. По одной из версий, танки Challenger не могут быть использованы Украиной из-за высоких требований к их эксплуатации со стороны Великобритании. По другой версии, переданные танки Британией изначально должны были быть утилизированы, передает RT. Украина теряет технику, поставляемую Западом в ходе своего контрнаступления. По словам американских властей, ВСУ потеряли до 20% всех вооружений.