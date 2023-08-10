Подполковник Кроуфорд: британские танки Challenger 2 пропали на Украине

11 августа 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Танки Challenger до сих пор не были использованы на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине пропали британские танки Challenger 2. Украинские генералы не знают, где они. Об этом сообщает британский подполковник Стюарт Кроуфорд. «Признаков Challenger 2 пока нет. <…> Они вполне могли быть, конечно, и ухитрились остаться невредимыми до сих пор, но я сомневаюсь в этом», — написал Стюарт Кроуфорд в материале для Daily Express. Он сослался на сообщения британского журналиста Джонатана Била, который в разговоре с украинскими генералами узнал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, где находятся Challenger. Кроуфорд предположил, что танки могли быть закреплены за формированиями, которые еще не были задействованы в боях. Также эти танки до сих пор могут проходить техническое обеспечение. По одной из версий, танки Challenger не могут быть использованы Украиной из-за высоких требований к их эксплуатации со стороны Великобритании. По другой версии, переданные танки Британией изначально должны были быть утилизированы, передает RT. Украина теряет технику, поставляемую Западом в ходе своего контрнаступления. По словам американских властей, ВСУ потеряли до 20% всех вооружений.

На Украине пропали британские танки Challenger 2. Украинские генералы не знают, где они. Об этом сообщает британский подполковник Стюарт Кроуфорд. «Признаков Challenger 2 пока нет. <…> Они вполне могли быть, конечно, и ухитрились остаться невредимыми до сих пор, но я сомневаюсь в этом», — написал Стюарт Кроуфорд в материале для Daily Express. Он сослался на сообщения британского журналиста Джонатана Била, который в разговоре с украинскими генералами узнал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, где находятся Challenger. Кроуфорд предположил, что танки могли быть закреплены за формированиями, которые еще не были задействованы в боях. Также эти танки до сих пор могут проходить техническое обеспечение. По одной из версий, танки Challenger не могут быть использованы Украиной из-за высоких требований к их эксплуатации со стороны Великобритании. По другой версии, переданные танки Британией изначально должны были быть утилизированы, передает RT. Украина теряет технику, поставляемую Западом в ходе своего контрнаступления. По словам американских властей, ВСУ потеряли до 20% всех вооружений.