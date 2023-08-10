10 августа 2023

Подполковник Кроуфорд: британские танки Challenger 2 пропали на Украине

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Танки Challenger до сих пор не были использованы на Украине Фото:
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На Украине пропали британские танки Challenger 2. Украинские генералы не знают, где они. Об этом сообщает британский подполковник Стюарт Кроуфорд.

«Признаков Challenger 2 пока нет. <…> Они вполне могли быть, конечно, и ухитрились остаться невредимыми до сих пор, но я сомневаюсь в этом», — написал Стюарт Кроуфорд в материале для Daily Express. Он сослался на сообщения британского журналиста Джонатана Била, который в разговоре с украинскими генералами узнал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, где находятся Challenger.

Кроуфорд предположил, что танки могли быть закреплены за формированиями, которые еще не были задействованы в боях. Также эти танки до сих пор могут проходить техническое обеспечение.

По одной из версий, танки Challenger не могут быть использованы Украиной из-за высоких требований к их эксплуатации со стороны Великобритании. По другой версии, переданные танки Британией изначально должны были быть утилизированы, передает RT. Украина теряет технику, поставляемую Западом в ходе своего контрнаступления. По словам американских властей, ВСУ потеряли до 20% всех вооружений.

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На Украине пропали британские танки Challenger 2. Украинские генералы не знают, где они. Об этом сообщает британский подполковник Стюарт Кроуфорд. «Признаков Challenger 2 пока нет. <…> Они вполне могли быть, конечно, и ухитрились остаться невредимыми до сих пор, но я сомневаюсь в этом», — написал Стюарт Кроуфорд в материале для Daily Express. Он сослался на сообщения британского журналиста Джонатана Била, который в разговоре с украинскими генералами узнал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, где находятся Challenger. Кроуфорд предположил, что танки могли быть закреплены за формированиями, которые еще не были задействованы в боях. Также эти танки до сих пор могут проходить техническое обеспечение. По одной из версий, танки Challenger не могут быть использованы Украиной из-за высоких требований к их эксплуатации со стороны Великобритании. По другой версии, переданные танки Британией изначально должны были быть утилизированы, передает RT. Украина теряет технику, поставляемую Западом в ходе своего контрнаступления. По словам американских властей, ВСУ потеряли до 20% всех вооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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