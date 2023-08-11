Во Франции указали на безумный шаг Польши, который приведет к мировой войне

Французский политик Филиппо: действия Польши на Беларуси приведут к третьей мировой войне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк, stock
Польша может спровоцировать третью мировую войну, заявил Флориан Филиппо Фото:

Польша направит 10 000 солдат против Беларуси, что вынудит страны НАТО присоединиться к ней. Все это приведет к третьей мировой войне. Таким мнением поделился бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо.

«Польша только что объявила, что направит 10 000 солдат против Беларуси! Безумие! <…> Из-за правил НАТО и ЕС, если Варшава пойдет на войну, мы должны последовать за ней! Сумасшедшие ищут третью мировую войну», — написал Флориан Филиппо в Twitter. Он призвал остановить Польшу.

О размещении у границы с Беларусью польских солдат говорил министр обороны страны Мариуш Блащак. Конфликт между странами накалился после появления в республике бойцов из ЧВК «Вагнер». Далее на границе с Польшей были замечены несколько вертолетов. В Варшаве озабочены появлением ЧВК «Вагнер» в соседней стране.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша направит 10 000 солдат против Беларуси, что вынудит страны НАТО присоединиться к ней. Все это приведет к третьей мировой войне. Таким мнением поделился бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо. «Польша только что объявила, что направит 10 000 солдат против Беларуси! Безумие! <…> Из-за правил НАТО и ЕС, если Варшава пойдет на войну, мы должны последовать за ней! Сумасшедшие ищут третью мировую войну», — написал Флориан Филиппо в Twitter. Он призвал остановить Польшу. О размещении у границы с Беларусью польских солдат говорил министр обороны страны Мариуш Блащак. Конфликт между странами накалился после появления в республике бойцов из ЧВК «Вагнер». Далее на границе с Польшей были замечены несколько вертолетов. В Варшаве озабочены появлением ЧВК «Вагнер» в соседней стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...