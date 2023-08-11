Во Франции указали на безумный шаг Польши, который приведет к мировой войне

Французский политик Филиппо: действия Польши на Беларуси приведут к третьей мировой войне

11 августа 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Польша может спровоцировать третью мировую войну, заявил Флориан Филиппо Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша направит 10 000 солдат против Беларуси, что вынудит страны НАТО присоединиться к ней. Все это приведет к третьей мировой войне. Таким мнением поделился бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо. «Польша только что объявила, что направит 10 000 солдат против Беларуси! Безумие! <…> Из-за правил НАТО и ЕС, если Варшава пойдет на войну, мы должны последовать за ней! Сумасшедшие ищут третью мировую войну», — написал Флориан Филиппо в Twitter. Он призвал остановить Польшу. О размещении у границы с Беларусью польских солдат говорил министр обороны страны Мариуш Блащак. Конфликт между странами накалился после появления в республике бойцов из ЧВК «Вагнер». Далее на границе с Польшей были замечены несколько вертолетов. В Варшаве озабочены появлением ЧВК «Вагнер» в соседней стране.

Польша направит 10 000 солдат против Беларуси, что вынудит страны НАТО присоединиться к ней. Все это приведет к третьей мировой войне. Таким мнением поделился бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо. «Польша только что объявила, что направит 10 000 солдат против Беларуси! Безумие! <…> Из-за правил НАТО и ЕС, если Варшава пойдет на войну, мы должны последовать за ней! Сумасшедшие ищут третью мировую войну», — написал Флориан Филиппо в Twitter. Он призвал остановить Польшу. О размещении у границы с Беларусью польских солдат говорил министр обороны страны Мариуш Блащак. Конфликт между странами накалился после появления в республике бойцов из ЧВК «Вагнер». Далее на границе с Польшей были замечены несколько вертолетов. В Варшаве озабочены появлением ЧВК «Вагнер» в соседней стране.