В Курганской области пройдет музыкальный фестиваль с участием четырех оркестров

«Августовская симфониада — 2023» пройдет в Кургане, Далматово и Частоозерье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области состоится фестиваль «Августовская симфониада — 2023» с участием четырех оркестров. Музыкальное мероприятие пройдет в Кургане, Шадринске и Частоозерье. Об этом сообщается в правительством telegram-канале.

«В воскресенье, 13 августа, на Троицкой площади Кургана на открытой сцене пройдет фестиваль „Августовская симфониада — 2023“. В 18:00 зрители услышат виртуозную игру Зауральского симфонического оркестра, в 19:15 — Камерного оркестра из Уфы, в 20:30 — Омского академического симфонического оркестра», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». В рамках фестиваля коллективы исполнят десятки произведений из популярных кинофильмов, мюзиклов, опер и оперетт.

В Далматово 12 августа классические музыкальные произведения исполнит Уральский академический филармонический оркестр из Екатеринбурга. Концерт начнется в 17:00 часов. В селе Частоозерье местных жителей музыкой порадует Зауральский симфонический оркестр. Начало фестиваля в 19:00.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пройдет православный фестиваль «Три Спаса». Мероприятие пройдет с 14 по 29 августа.