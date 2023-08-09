09 августа 2023

Как курганцы отметят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Афиша

Курганские власти решили объединить три православных праздника
© Служба новостей «URA.RU»
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Троицкая православная ярмарка. Курган. 03.06.2014, архиепископ константин, народный костюм, хлеб соль, девушка в кокошнике, встреча гостей
Курганцев приглашают на празднование трех Спасов Фото:

В Курганской области пройдет православный фестиваль «Три Спаса». Власти решили объединить Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области с ссылкой на telegram-канал главы региона Вадима Шумкова.

«С 14 по 29 августа в Курганской области пройдет региональный фестиваль „Три Спаса“, посвященный любимым и самым вкусным православным праздникам — Медовому Спасу, Яблочному Спасу и Ореховому Спасу. В Кургане все три празднования состоятся на Троицкой площади», — указано на сайте правительства.

Сообщается, что 14 августа начнется празднование Медового Спаса. Со слов властей, планируется двухчасовая концертная программа с участием народных коллективов региона. Там же пройдет выставка-ярмарка с дегустацией меда с курганских пасек. 19 августа планируется отмечать Яблочный спас. Власти организуют конкурс «Оркестр чудных звуков», где будет возможность показать умения игры на гуслях, варгане и барабанах. Сообщается, что для детей проведут шоу мыльных пузырей. По информации с сайта, 29 августа пройдет празднование Орехового Спаса на Троицкой площади. Сотрудники курганского правительства отмечают, что программа на данный момент формируется.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Дне города сократят число праздничных площадок. Со слов местных властей, это сделано из-за требований безопасности.

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В Курганской области пройдет православный фестиваль «Три Спаса». Власти решили объединить Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области с ссылкой на telegram-канал главы региона Вадима Шумкова. «С 14 по 29 августа в Курганской области пройдет региональный фестиваль „Три Спаса“, посвященный любимым и самым вкусным православным праздникам — Медовому Спасу, Яблочному Спасу и Ореховому Спасу. В Кургане все три празднования состоятся на Троицкой площади», — указано на сайте правительства. Сообщается, что 14 августа начнется празднование Медового Спаса. Со слов властей, планируется двухчасовая концертная программа с участием народных коллективов региона. Там же пройдет выставка-ярмарка с дегустацией меда с курганских пасек. 19 августа планируется отмечать Яблочный спас. Власти организуют конкурс «Оркестр чудных звуков», где будет возможность показать умения игры на гуслях, варгане и барабанах. Сообщается, что для детей проведут шоу мыльных пузырей. По информации с сайта, 29 августа пройдет празднование Орехового Спаса на Троицкой площади. Сотрудники курганского правительства отмечают, что программа на данный момент формируется. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Дне города сократят число праздничных площадок. Со слов местных властей, это сделано из-за требований безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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