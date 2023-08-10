Выпускники школ отказываются учиться в вузах за счет работодателей

Вузы Перми завершили основной прием абитуриентов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заказ компаний и учреждений в пермские вузы на обучение специалистов на 100% не выполнил ни один университет. По итогам приемной кампании в рамках целевого набора приняты сотни первокурсников, но предприятия, органы власти и бюджетные организации ожидали гораздо больше, проанализировало URA.RU данные, полученные из вузов.

В Политехе (ПНИПУ) будущие работодатели готовы были оплатить обучение на всех направлениях подготовки и факультетах для 361 человека. Принял вуз только 179. Педагогическому университету (ПГГПУ) заказывали обучение 231 студента, а зачислен 171. Аграрный вуз (ПГАТУ) изначально выделил по целевой квоте 137 мест, документы подали 23 человека, а поступили 18. В классическом университете (ПГНИУ) набрали 194 целевика, в вузе не уточнили объем заказа. В медицинском университете (ПГМУ) из 371 целевого места занято оказалось в итоге 261. Как рассказывало URA.RU, медвуз выполнил заказ пермского минздрава на 72%.

По закону абитуриенты, поступающие по целевому набору, проходят в вуз вне основного конкурса. При этом они обязаны после получения диплома отработать на предприятии-заказчике не менее трех лет. Как рассказали URA.RU в вузах Перми, им обучение специалистов заказывают региональные министерства и ведомства, мэрии городов, промышленные и аграрные предприятия.

Ранее URA.RU рассказывало, что в высшие учебные заведения Перми по квоте для участников спецоперации и их детей поступили десятки человек. В ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ПГМУ и ПГАТУ по квоте СВО на первый курс зачислены 72 абитуриента.