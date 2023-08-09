Пермский медвуз недовыполнил заказ регионального минздрава

В ПГМУ почти треть мест для обучения медиков по целевому набору минздрава осталась свободными

10 августа 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Пермский минздрав оплатит обучение 243 студентов-медиков Фото: Московец Илья © URA.RU В Пермский медицинский университет по целевому набору от регионального министерства здравоохранения поступили 243 человека. При этом минздрав готов был оплатить обучение 334 студентов. Таким образом заказ на целевое обучение по итогам кампании выполнен на 72%, следует из документов вуза. «Пермский МЗ — квота 334 целевых места, закрыли 243. Исполнение 72%», — говорится в документах ПГМУ. Есть в распоряжении редакции. По данным URA.RU, в прошлом году заказ минздрава был выполнен на 62%. Минздрав планировал заключить 212 договоров с поступившими на специальность «Лечебное дело» (зачислено 162), 98 контрактов со студентами-педиатрами (зачислено 57) и 24 соглашения с будущими стоматологами (зачислено 24). Весной сообщалось, что министерство здравоохранения Прикамья увеличивает число целевых договоров. ПГМУ при этом снизил для абитуриентов уровень пороговых баллов ЕГЭ при поступлении. Таким образом власти стараются решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе. Как пояснили URA.RU в краевом минздраве, количество контрольных цифр приема в ПГМУ увеличивается с каждым годом. «В 2023 году количество заключенных целевых договоров увеличилось на 18,5% (по сравнению с предыдущим годом). Эта тенденция положительно оценивается министерством», — сообщили в ведомстве. В ПГМУ также подчеркивают, что количество целевых мест для минздрава выросло на 6%. «ПГМУ выполнил заказ на 72%. В прошлом году эта цифра была ниже — 62%. Работу по привлечению абитуриентов мы ведем планомерно совместно с заказчиком. В будущем наше сотрудничество с минздравом продолжится, и работа по данному направлению будет усилена», — сказали в пресс-службе вуза. Ранее URA.RU рассказывало, что в медицинском университете объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места медико-профилактического факультета. Специальность врача в Пермском крае возглавляет рейтинг самых дефицитных. В регионе становится меньше хирургов и терапевтов. Зарплаты медиков в Прикамье растут, но пока не дотягивают до уровня, который потребовал президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермский медицинский университет по целевому набору от регионального министерства здравоохранения поступили 243 человека. При этом минздрав готов был оплатить обучение 334 студентов. Таким образом заказ на целевое обучение по итогам кампании выполнен на 72%, следует из документов вуза. «Пермский МЗ — квота 334 целевых места, закрыли 243. Исполнение 72%», — говорится в документах ПГМУ. Есть в распоряжении редакции. По данным URA.RU, в прошлом году заказ минздрава был выполнен на 62%. Минздрав планировал заключить 212 договоров с поступившими на специальность «Лечебное дело» (зачислено 162), 98 контрактов со студентами-педиатрами (зачислено 57) и 24 соглашения с будущими стоматологами (зачислено 24). Весной сообщалось, что министерство здравоохранения Прикамья увеличивает число целевых договоров. ПГМУ при этом снизил для абитуриентов уровень пороговых баллов ЕГЭ при поступлении. Таким образом власти стараются решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе. Как пояснили URA.RU в краевом минздраве, количество контрольных цифр приема в ПГМУ увеличивается с каждым годом. «В 2023 году количество заключенных целевых договоров увеличилось на 18,5% (по сравнению с предыдущим годом). Эта тенденция положительно оценивается министерством», — сообщили в ведомстве. В ПГМУ также подчеркивают, что количество целевых мест для минздрава выросло на 6%. «ПГМУ выполнил заказ на 72%. В прошлом году эта цифра была ниже — 62%. Работу по привлечению абитуриентов мы ведем планомерно совместно с заказчиком. В будущем наше сотрудничество с минздравом продолжится, и работа по данному направлению будет усилена», — сказали в пресс-службе вуза. Ранее URA.RU рассказывало, что в медицинском университете объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места медико-профилактического факультета. Специальность врача в Пермском крае возглавляет рейтинг самых дефицитных. В регионе становится меньше хирургов и терапевтов. Зарплаты медиков в Прикамье растут, но пока не дотягивают до уровня, который потребовал президент РФ Владимир Путин.