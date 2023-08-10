10 августа 2023

Притворяшка-вор угрожает тюменскому зерну

Россельхознадзор обнаружил на складах тюменских аграриев шесть видов опасных вредителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, склад, сельское хозяйство, уборка хлеба
Насекомых, способных повредить зерно, обнаружили в ходе исследования складских площадей тюменских агрокомпаний Фото:

В Тюменской области урожай зерна 2023 года может оказаться под угрозой из-за притворяшки-вора и других карантинных вредителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В 2023 году обследовано около 14000 квадратных метров складских помещений. В результате проведенных экспертиз обнаружены карантинные вредные организмы, вредители запасов: суринамский мукоед, грибоед четырехпятнистый, притворяшка-вор и другие», — говорится в сообщении.

Всего обнаружено шесть видов вредителей, которые могут повредить зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. Нарушение потребительских качеств зерна может сказаться на его востребованности у покупателей, в том числе у зарубежных партнеров Тюменской области. Специалисты Россельхознадзора рекомендуют обратиться в местную фитосанитарную лабораторию с заявкой о проведении дезинсекции.

Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Россельхозцентра обнаружили в двух районах Тюменской области сорняки, из-за которых местное зерно не смогут экспортировать в Китай и другие страны. Сами фермеры тоже вредят собственным посевам — они используют пестициды не по назначению.

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В Тюменской области урожай зерна 2023 года может оказаться под угрозой из-за притворяшки-вора и других карантинных вредителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В 2023 году обследовано около 14000 квадратных метров складских помещений. В результате проведенных экспертиз обнаружены карантинные вредные организмы, вредители запасов: суринамский мукоед, грибоед четырехпятнистый, притворяшка-вор и другие», — говорится в сообщении. Всего обнаружено шесть видов вредителей, которые могут повредить зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. Нарушение потребительских качеств зерна может сказаться на его востребованности у покупателей, в том числе у зарубежных партнеров Тюменской области. Специалисты Россельхознадзора рекомендуют обратиться в местную фитосанитарную лабораторию с заявкой о проведении дезинсекции. Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Россельхозцентра обнаружили в двух районах Тюменской области сорняки, из-за которых местное зерно не смогут экспортировать в Китай и другие страны. Сами фермеры тоже вредят собственным посевам — они используют пестициды не по назначению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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