Притворяшка-вор угрожает тюменскому зерну

Россельхознадзор обнаружил на складах тюменских аграриев шесть видов опасных вредителей

Насекомых, способных повредить зерно, обнаружили в ходе исследования складских площадей тюменских агрокомпаний Фото: Сергей Венявский © URA.RU

В Тюменской области урожай зерна 2023 года может оказаться под угрозой из-за притворяшки-вора и других карантинных вредителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В 2023 году обследовано около 14000 квадратных метров складских помещений. В результате проведенных экспертиз обнаружены карантинные вредные организмы, вредители запасов: суринамский мукоед, грибоед четырехпятнистый, притворяшка-вор и другие», — говорится в сообщении.

Всего обнаружено шесть видов вредителей, которые могут повредить зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. Нарушение потребительских качеств зерна может сказаться на его востребованности у покупателей, в том числе у зарубежных партнеров Тюменской области. Специалисты Россельхознадзора рекомендуют обратиться в местную фитосанитарную лабораторию с заявкой о проведении дезинсекции.

Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Россельхозцентра обнаружили в двух районах Тюменской области сорняки, из-за которых местное зерно не смогут экспортировать в Китай и другие страны. Сами фермеры тоже вредят собственным посевам — они используют пестициды не по назначению.