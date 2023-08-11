Один из лидеров «Турбазовских» Виктор Ардабьевский умер в СИЗО Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На телеканале НТВ в полночь 11 августа покажут фильм из цикла «Авторитеты» про крупнейшую опасную преступную группировку (ОПГ) Миасса (Челябинская область) «Турбазовские». Информация об этом появилась на официальном сайте канала.

«„Турбазовские“ новый фильм из документального цикла „Авторитеты“ появится в эфире в полночь пятницы, 11 августа. На Урале их знали и боялись все», — рассказали в официальном анонсе телеканала.

По данным URA.RU в съемках принимали участие бывшие руководители Миасса и сотрудники силовых структур, которые расследовали дела «Турбазовских». Цикл «Авторитеты» рассказывает о преступников 1990-х годов. Всего телеканал планирует показать 12 фильмов. Каждый из них снят на основе документальных сведений о киллерах, ОПГ и криминальных авторитетах. Шестой эпизод расскажет о крупнейшей миасской группировке.

Группировка появилась в 90х годах на Ильменской туристической базе. Тогда бывший спецназовец Олег Георгица собирал там молодых ребят для занятий спортом. В 1998 году Георгицу убили и лидером группировки стал Михаил Пуртов. После его отъезда в Москву главой «Турбазовских» стал Сергей Чащин.

Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима в 2014 году. В феврале 2023 года он подал ходатайство о замене наказания на более мягкое. Лидер ОПГ заменили оставшийся срок на принудительные работы. На счету банды — целый ряд убийств и покушений по всей России. В Миассе их жертвами стали директор ЗАО «Трек» Андрей Падучин в 2005 году и директор ООО «Надежда» Павел Сидоров в 2008 году.

Разгром «Турбазовских» начался в ноябре 2012 года, когда задержали Чащина и его соратника Ралифа Фаизова. Чащин дал показания на заказчика громких убийств. Им оказался сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский. Он был задержан в сентябре 2013 года и впоследствии умер в московском СИЗО до суда. Остальные участники банды получили длительные сроки. Дело в отношении Чащина было выделено в отдельное производство, он получил 13 лет строгого режима и уже вышел из колонии. Оставшийся срок ему заменили исправительными работами.