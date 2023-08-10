В Шадринске в объединенной школе оставили 10-й класс, который требовали родители

В школе 315 Шадринска будет организован 10-й класс Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе №15 Шадринска Курганской области будет организован 10-й класс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее родители учеников выступили против расформирования класса из-за объединения школы с гимназией.

«Дети остаются учиться в своей школе. Юридически школа №15 будет называться гимназией. Географически для школьников ничего не изменится. Однако в отличие от других школ, в этой школе не будет нескольких профилей. Например, в лицее дети могут выбрать гуманитарный или экономический класс. А раз в школе №15 будет всего 11 старшеклассников, класс будет один — социально-экономический. Если ребенок, например, хочет учиться на биохимическом направлении, тогда ему придется ездить в какую-нибудь другую школу в городе. Вот этот момент, возможно, некорректно поняли родители», — рассказали в пресс-службе администрации Шадринска.

Встреча родителей с представителями городского отдела образования прошла 11 августа. Родителям учеников объяснили все нюансы обучения в 10-м классе, они смогли задать вопросы и получили ответы.

Школа №15 объединена с гимназией №9 города Шадринска в 2023 году. Родители старшеклассников заявили, что 10-й класс в школе решили расформировать, а детей распределить по другим школам в разных районах города. В местном паблике шадринцы потребовали, чтобы детям позволили доучиться в здании школы 10-й и 11-й классы.