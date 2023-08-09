В курганском городе родители требуют вернуть в школу десятый класс

10 августа 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

В Шадринске родители выступили против расформирования 10-го класса в школе №15 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области родители учеников школы №15 выступили против расформирования 10-го класса. Они недовольны тем, что после объединения школы с гимназией № 9 старшеклассников распределяют по другим корпусам учреждения, которые находятся в разных районах города. Родители обратились в администрацию Шадринска и написали жалобу в шадринском паблике соцсети «ВКонтакте», адресованную департаменту образования и науки Курганской области. «Наши дети окончили девять классов в этом году. В 10-й класс решили пойти 11 человек. Так же в этом году нашу школу объединили с гимназией № 9. Руководство решило, что из-за небольшого количества учеников, в нашей школе не обязательно открывать 10-й класс, а наших детей можно культурно „растолкать“ в школы города, или в школу № 9. Дети против», — написали родители в группе «Шадринск- регион 45» во «ВКонтакте». Родители отмечают, что школа №15 — единственная в микрорайоне. В сентябре в Шадринске планируют начать ремонт моста в Хлызово, из-за чего могут возникнуть проблемы с общественным транспортом и ученикам сложно будет ездить в другие корпуса. Кроме того, дети привыкли к школе и своим педагогам, времени на адаптацию к новым условиям у них нет, так как нужно готовиться к ЕГЭ. В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU сообщили, что 11 августа состоится встреча родителей учеников 10 класса с представителями городского отдела образования. Комментарий обещали предоставить по итогу этой встречи. В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области агентству ответили, что главная цель — обеспечить качество образования для старшеклассников, которые должны выбрать профиль и заниматься углубленно. Это возможно только в оснащенной школе, обеспеченной педагогическими кадрами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске Курганской области родители учеников школы №15 выступили против расформирования 10-го класса. Они недовольны тем, что после объединения школы с гимназией № 9 старшеклассников распределяют по другим корпусам учреждения, которые находятся в разных районах города. Родители обратились в администрацию Шадринска и написали жалобу в шадринском паблике соцсети «ВКонтакте», адресованную департаменту образования и науки Курганской области. «Наши дети окончили девять классов в этом году. В 10-й класс решили пойти 11 человек. Так же в этом году нашу школу объединили с гимназией № 9. Руководство решило, что из-за небольшого количества учеников, в нашей школе не обязательно открывать 10-й класс, а наших детей можно культурно „растолкать“ в школы города, или в школу № 9. Дети против», — написали родители в группе «Шадринск- регион 45» во «ВКонтакте». Родители отмечают, что школа №15 — единственная в микрорайоне. В сентябре в Шадринске планируют начать ремонт моста в Хлызово, из-за чего могут возникнуть проблемы с общественным транспортом и ученикам сложно будет ездить в другие корпуса. Кроме того, дети привыкли к школе и своим педагогам, времени на адаптацию к новым условиям у них нет, так как нужно готовиться к ЕГЭ. В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU сообщили, что 11 августа состоится встреча родителей учеников 10 класса с представителями городского отдела образования. Комментарий обещали предоставить по итогу этой встречи. В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области агентству ответили, что главная цель — обеспечить качество образования для старшеклассников, которые должны выбрать профиль и заниматься углубленно. Это возможно только в оснащенной школе, обеспеченной педагогическими кадрами.