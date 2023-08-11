Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) впервые в соцсетях обратилась к своим поклонникам после ДТП. До этого ее слова приводили telegram-каналы.
«Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако я читаю и вижу ваши теплые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период», — написала Лада Дэнс в соцсетях. Она отметила, что ее поклонники являются для нее опорой и поддержкой. Также певица предупредила, чтобы люди доверяли только официальным сообщениям от нее.
Лада Дэнс попала в ДТП 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось еще сильнее. Ей тяжело было дышать. Через несколько дней исполнительница уже смогла пообщаться с родными.
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