Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП

11 августа 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Лада Дэнс поблагодарила поклонников за поддержку Фото: Геодакян Артем / TASS Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) впервые в соцсетях обратилась к своим поклонникам после ДТП. До этого ее слова приводили telegram-каналы. «Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако я читаю и вижу ваши теплые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период», — написала Лада Дэнс в соцсетях. Она отметила, что ее поклонники являются для нее опорой и поддержкой. Также певица предупредила, чтобы люди доверяли только официальным сообщениям от нее. Лада Дэнс попала в ДТП 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось еще сильнее. Ей тяжело было дышать. Через несколько дней исполнительница уже смогла пообщаться с родными.

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) впервые в соцсетях обратилась к своим поклонникам после ДТП. До этого ее слова приводили telegram-каналы. «Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако я читаю и вижу ваши теплые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период», — написала Лада Дэнс в соцсетях. Она отметила, что ее поклонники являются для нее опорой и поддержкой. Также певица предупредила, чтобы люди доверяли только официальным сообщениям от нее. Лада Дэнс попала в ДТП 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось еще сильнее. Ей тяжело было дышать. Через несколько дней исполнительница уже смогла пообщаться с родными.