Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП

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Лада Дэнс поблагодарила поклонников за поддержку Фото:

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) впервые в соцсетях обратилась к своим поклонникам после ДТП. До этого ее слова приводили telegram-каналы.

«Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако я читаю и вижу ваши теплые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период», — написала Лада Дэнс в соцсетях. Она отметила, что ее поклонники являются для нее опорой и поддержкой. Также певица предупредила, чтобы люди доверяли только официальным сообщениям от нее.

Лада Дэнс попала в ДТП 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось еще сильнее. Ей тяжело было дышать. Через несколько дней исполнительница уже смогла пообщаться с родными.

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Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) впервые в соцсетях обратилась к своим поклонникам после ДТП. До этого ее слова приводили telegram-каналы. «Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако я читаю и вижу ваши теплые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период», — написала Лада Дэнс в соцсетях. Она отметила, что ее поклонники являются для нее опорой и поддержкой. Также певица предупредила, чтобы люди доверяли только официальным сообщениям от нее. Лада Дэнс попала в ДТП 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось еще сильнее. Ей тяжело было дышать. Через несколько дней исполнительница уже смогла пообщаться с родными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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