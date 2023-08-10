Челябинский учитель, задержанный за надругательство над школьницей, приставал к другим ученицам

По словам коллег, педагог приставал к ученицам старших классов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Челябинский учитель надругался над школьницей

Учитель русского языка и литературы из Челябинска, которого задержали по обвинению в иных действиях сексуального характера по отношению к третьекласснице, ранее приставал и к другим ученицам. Об этом URA.RU рассказала одна из его коллег на условиях анонимности.

«В преподавательском составе ходили слухи, что он приставал к школьницам, заигрывал с ними, пытался, как говорится, охмурить. Но все это он проворачивал с девочками постарше. Сейчас, конечно, задумываемся, что такое могло быть и в младших классах. Просто никто не знал», — рассказала одна из коллег задержанного.

По ее словам, также он приставал к молодым учителям. Выражал им знаки внимания. Предлагал подвезти до дома после работы.

Другая коллега мужчины после новости о его задержании находится в шоке. Она не смогла подобрать слов, лишь сообщила, что с виду учитель был вполне адекватным. Но близко с ним она не общалась.

URA.RU связалось с директором учебного заведения. Он воздержался от комментариев, сославшись на то, что пока достоверно ничего не известно.

Инцидент произошел 9 августа. В полицию обратилась мать девочки, которая пояснила, что в отношении ее ребенка были совершены иные действия сексуального характера. По данным URA.RU, мужчина силой вывез девочку на кладбище и заставил ее ублажить себя орально. После он бросил ее. На допросе учитель не признал вины в случившемся. По его словам, он подумал, что девочка заблудилась и, желая ей помочь, посадил ее в машину.