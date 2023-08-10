10 августа 2023

Челябинский учитель, задержанный за надругательство над школьницей, приставал к другим ученицам

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам коллег, педагог приставал к ученицам старших классов Фото:
новость из сюжета
Челябинский учитель надругался над школьницей

Учитель русского языка и литературы из Челябинска, которого задержали по обвинению в иных действиях сексуального характера по отношению к третьекласснице, ранее приставал и к другим ученицам. Об этом URA.RU рассказала одна из его коллег на условиях анонимности.

«В преподавательском составе ходили слухи, что он приставал к школьницам, заигрывал с ними, пытался, как говорится, охмурить. Но все это он проворачивал с девочками постарше. Сейчас, конечно, задумываемся, что такое могло быть и в младших классах. Просто никто не знал», — рассказала одна из коллег задержанного.

По ее словам, также он приставал к молодым учителям. Выражал им знаки внимания. Предлагал подвезти до дома после работы.

Другая коллега мужчины после новости о его задержании находится в шоке. Она не смогла подобрать слов, лишь сообщила, что с виду учитель был вполне адекватным. Но близко с ним она не общалась.

URA.RU связалось с директором учебного заведения. Он воздержался от комментариев, сославшись на то, что пока достоверно ничего не известно.

Инцидент произошел 9 августа. В полицию обратилась мать девочки, которая пояснила, что в отношении ее ребенка были совершены иные действия сексуального характера. По данным URA.RU, мужчина силой вывез девочку на кладбище и заставил ее ублажить себя орально. После он бросил ее. На допросе учитель не признал вины в случившемся. По его словам, он подумал, что девочка заблудилась и, желая ей помочь, посадил ее в машину.

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Учитель русского языка и литературы из Челябинска, которого задержали по обвинению в иных действиях сексуального характера по отношению к третьекласснице, ранее приставал и к другим ученицам. Об этом URA.RU рассказала одна из его коллег на условиях анонимности. «В преподавательском составе ходили слухи, что он приставал к школьницам, заигрывал с ними, пытался, как говорится, охмурить. Но все это он проворачивал с девочками постарше. Сейчас, конечно, задумываемся, что такое могло быть и в младших классах. Просто никто не знал», — рассказала одна из коллег задержанного. По ее словам, также он приставал к молодым учителям. Выражал им знаки внимания. Предлагал подвезти до дома после работы. Другая коллега мужчины после новости о его задержании находится в шоке. Она не смогла подобрать слов, лишь сообщила, что с виду учитель был вполне адекватным. Но близко с ним она не общалась. URA.RU связалось с директором учебного заведения. Он воздержался от комментариев, сославшись на то, что пока достоверно ничего не известно. Инцидент произошел 9 августа. В полицию обратилась мать девочки, которая пояснила, что в отношении ее ребенка были совершены иные действия сексуального характера. По данным URA.RU, мужчина силой вывез девочку на кладбище и заставил ее ублажить себя орально. После он бросил ее. На допросе учитель не признал вины в случившемся. По его словам, он подумал, что девочка заблудилась и, желая ей помочь, посадил ее в машину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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