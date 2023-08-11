Мишустин указал на риски бюджета-2024

Мишустин указал экономическому блоку правительства на риски бюджета-2024

11 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по всем ключевым экономическим показателям удалось достичь положительных значений Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Экономика России прошла пик восстановительного роста и выходит на плато. Чтобы стабилизировать темпы роста на будущий год на текущем уровне, правительство будет повышать эффективность государственных расходов. Так объяснил URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников итоги совещания кабмина по экономическим вопросам. В ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте доходов в бюджет, но предостерег чиновников от рисков будущего года. «Премьер напомнил, что да, мы неплохо развиваемся, но тем не менее расслабляться ни в коей мере нельзя, потому что впереди задача еще более сложная. Надо иметь в виду, что пик восстановительного роста прошел в мае—июне, и сейчас экономика выходит на плато. И принципиальная задача — удержать, стабилизировать темпы роста на текущем уровне хотя бы на будущий год. Для этого правительству нужно повышать эффективность государственных расходов, о чем и говорит премьер. Как раз сейчас самый пик работы над проектом новой бюджетной трехлетки», — пояснил эксперт. По словам Масленникова, рост нефтегазовых доходов в бюджет позволяет делать позитивный прогноз о выполнении норматива, согласно которому нефтегазовые доходы должны составить 8 трлн рублей. «По нефтегазовым доходам была самая тяжелая ситуация, долгое время они сильно падали. Но впервые в августе — мы имеем в виду расчетный показатель — дополнительно сверх плана мы получим 73 млрд рублей. Если удастся получить доходы свыше этой планки, то тогда можно начинать накапливать свои собственные резервы», — сказал экономист. По итогам первого полугодия по всем ключевым показателям удалось достичь положительных значений, заявил на совещании Мишутин. Валовой внутренний продукт увеличился на 1,5%, а во II квартале текущего года — уже на 4,6%. «Важно сохранить высокие темпы роста, обеспечив внутренний спрос в первую очередь отечественными товарами и услугами, развивая активно экономику предложения, о которой говорил президент. Мы для этого продолжим реализовывать меры, направленные на увеличение занятости, повышение эффективности экономики и инвестиционной активности», — подчеркнул премьер. Статья по теме В России восстановят производства, разрушенные в 90-е Позитивная динамика экономики привела к улучшению бюджетной ситуации — за семь месяцев ненефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, а нефтегазовые по итогам июля — почти на 5% к уровню прошлого года. «Необходимо учитывать все возможные риски и оперативно на них реагировать. Делать все, что нужно для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста. Особенно принимая во внимание стоящие перед нами сложные задачи по обеспечению обороны и безопасности страны, по безусловному выполнению всех социальных обязательств и структурной трансформации нашей экономики», — сказал Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономика России прошла пик восстановительного роста и выходит на плато. Чтобы стабилизировать темпы роста на будущий год на текущем уровне, правительство будет повышать эффективность государственных расходов. Так объяснил URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников итоги совещания кабмина по экономическим вопросам. В ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте доходов в бюджет, но предостерег чиновников от рисков будущего года. «Премьер напомнил, что да, мы неплохо развиваемся, но тем не менее расслабляться ни в коей мере нельзя, потому что впереди задача еще более сложная. Надо иметь в виду, что пик восстановительного роста прошел в мае—июне, и сейчас экономика выходит на плато. И принципиальная задача — удержать, стабилизировать темпы роста на текущем уровне хотя бы на будущий год. Для этого правительству нужно повышать эффективность государственных расходов, о чем и говорит премьер. Как раз сейчас самый пик работы над проектом новой бюджетной трехлетки», — пояснил эксперт. По словам Масленникова, рост нефтегазовых доходов в бюджет позволяет делать позитивный прогноз о выполнении норматива, согласно которому нефтегазовые доходы должны составить 8 трлн рублей. «По нефтегазовым доходам была самая тяжелая ситуация, долгое время они сильно падали. Но впервые в августе — мы имеем в виду расчетный показатель — дополнительно сверх плана мы получим 73 млрд рублей. Если удастся получить доходы свыше этой планки, то тогда можно начинать накапливать свои собственные резервы», — сказал экономист. По итогам первого полугодия по всем ключевым показателям удалось достичь положительных значений, заявил на совещании Мишутин. Валовой внутренний продукт увеличился на 1,5%, а во II квартале текущего года — уже на 4,6%. «Важно сохранить высокие темпы роста, обеспечив внутренний спрос в первую очередь отечественными товарами и услугами, развивая активно экономику предложения, о которой говорил президент. Мы для этого продолжим реализовывать меры, направленные на увеличение занятости, повышение эффективности экономики и инвестиционной активности», — подчеркнул премьер. Позитивная динамика экономики привела к улучшению бюджетной ситуации — за семь месяцев ненефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, а нефтегазовые по итогам июля — почти на 5% к уровню прошлого года. «Необходимо учитывать все возможные риски и оперативно на них реагировать. Делать все, что нужно для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста. Особенно принимая во внимание стоящие перед нами сложные задачи по обеспечению обороны и безопасности страны, по безусловному выполнению всех социальных обязательств и структурной трансформации нашей экономики», — сказал Мишустин.